"Hay 21 millones de consumidores para los que habrá un incremento de la factura de la luz en un 2,5% y sólo amortiguarán la subida cuando renueven el contrato"

A menos de 24 horas para que comience el nuevo año, la factura de la luz subirá, aunque no para todos por igual. Durante el programa 'Herrera en COPE', la experta económica Marta Ruiz ha analizado la inminente subida de los cargos y peajes en un 10%, una medida que contradice la promesa del Gobierno de que en 2026 se pagará menos por la luz. Esta aparente contradicción se ha desgranado en la antena, poniendo el foco en cómo afectará realmente a los bolsillos de los ciudadanos.

El 70% de los consumidores, los más perjudicados

El precio del mercado mayorista no afecta de la misma manera a todos los consumidores. Mientras que los clientes con tarifa regulada (PVPC) están directamente expuestos a sus fluctuaciones, la gran mayoría, el 70% de los usuarios, se encuentran en el mercado libre. Como ha explicado el experto en energía y expresidente de la comisión para la transición energética, Jorge Sanz, estos últimos no verán la bajada que promete el Ejecutivo.

Según ha detallado Sanz, hay "21 millones y medio de consumidores a los que la subida de los peajes y cargos no se les va a compensar a corto plazo, porque estos tienen asegurado el coste de la energía". Para ellos, el resultado será "un incremento de la factura del 2 y medio por 100 en media anual, y solo verán amortiguada la subida a medida que renueven sus contratos".

Solo verán amortiguada la subida a medida que renueven sus contratos" Jorge Sanz Experto en energía

El fantasma de un nuevo apagón

Este encarecimiento de la factura también se enmarca en las consecuencias del 'gran apagón' del pasado 28 de abril de 2025, un cero energético que dejó sin electricidad a gran parte del país. Desde entonces, Red Eléctrica ha reforzado el sistema para evitar nuevos colapsos, lo que ha supuesto, según los expertos, un sobrecoste en la generación de 1.000 millones de euros para primar la estabilidad frente a la intermitencia.

El cambio en el 'mix' energético ha sido sustancial: se ha pasado de prorrogar dos grupos nucleares y seis ciclos combinados a necesitar cuatro nucleares y 15 ciclos combinados. Este giro busca garantizar la estabilidad del sistema, un objetivo que choca con la apuesta por las energías renovables, que, aunque más baratas, son más imprevisibles y presentan deficiencias en su almacenamiento.

La vulnerabilidad del sistema quedó de nuevo en evidencia en otoño de 2025, cuando se estuvo a punto de un segundo apagón. Ante esta situación, los expertos advierten de los riesgos, tal y como se recogió en el programa: "Una vez que se ha demostrado la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, pues no parece buena idea poner la mano en el fuego", máxime cuando la propia Red Eléctrica sostiene que actuó correctamente. Se espera que el informe definitivo de la red europea de gestores aclare lo ocurrido.

La volatilidad del gas, clave en el precio

El optimismo del Gobierno se basa en la previsión de un 2026 tranquilo, con una mayor aportación de renovables que abaratarían los precios. Sin embargo, esta visión no está exenta de riesgos, como recuerdan otros especialistas. Antonio Aceituno, de Tempos Energía, ha subrayado que la verdadera clave no está en el BOE, sino en el mercado del gas.

"Los peajes importan, pero lo que de verdad importa en la factura no está en el BOE, está en el mercado, y eso depende, sobre todo, del gas", ha señalado Aceituno. Mientras el gas se mantenga en el entorno de los 30 euros megavatio hora, no habrá problemas, pero una subida de su coste impactará directamente en el precio de la luz.