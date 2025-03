Javier Gutiérrez, médico del Hospital Virgen del Rocío: "Se levantó de la camilla y me persiguió por el pasillo, no sabía cómo pararle los pies"

Según el Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante el año pasado se registraron 847 acciones violentas contra médicos, es decir una cada diez horas, lo que supone un nuevo récord anual desde que hay registros, en 2010. De hecho, en los últimos 15 años se han contabilizado más de 8.000 agresiones, una cifra que equivales por ejemplo a todos los médicos colegiados de la provincia de Zaragoza o del Principado de Asturias.

Sin embargo las denuncias siguen sin llegar a la mitad ya que solo el 43% de los hechos violentos fueron denunciados, como explica este jueves Expósito en La Linterna. Así, en 2024, la Policía Nacional ha registrado 406 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un 28% más respecto al año pasado, de las que siete de cada diez fueron amenazas. Una de ellas es la de Javier, que relataba su caso en los micrófonos de COPE.

Europa Press Imágenes de las protestas sanitarias en la puerta de un hospital de Sevilla

Javier, médico del Hospital Virgen del Rocío

Según los agentes policiales las agresiones verbales supusieron un 70% del total de las mismas y las físicas un 30%. El doctor Javier Gutiérrez, con más de treinta años de experiencia trabajando al pie del cañón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, relata en La Linterna que en enero de 2023 una simple consulta le cambió la vida. “Siempre cuando ocurre una circunstancia semejante a la que sucedió cuando yo fui agredido en enero pues siempre te queda, no miedo, pero sí una cierta alerta”, se sincera.

Una alerta, explica, ante pacientes, “que en un momento dado se pongan agresivos”. Explica que uno de sus pacientes sin previo aviso se levantó de la camilla y le agredió. En un primer momento se pudo escapar pero después el agresor estuvo persiguiéndolo por el pasillo mientras le amenazaba de muerte y golpeaba en todas partes. Un episodio que le ha dejado muchas secuelas.

Europa Press Cirugía bariátrica en el hospital Virgen del Rocío

“No sabía cómo pararle los pies”

Reconoce el médico que estas situaciones “emocionalmente afecta muchísimo ,de hecho yo no pude continuar ese día con mi trabajo, me tuve que ir”. Explica que, por muchas circunstancias, te afecta: “primero porque pasas miedo, porque no sabes si la agresión realmente es una agresión que te va a hacer daño, y después la impotencia de que estar acorralado, y emocionalmente te afecta”.

Esta es sin duda la agresión más fuerte que sufrió Javier pero no la única. Cuenta que durante toda su carrera ha recibido insultos, amenazas y todo tipo de agresiones verbales con las que ha tenido que convivir. “He tenido algunas agresiones verbales, amenazas verbales a lo largo de, no solamente de la residencia, también como adjunto pero, no sé por qué, esta ha sido diferente”, desvela a Expósito el doctor.

A veces te encuentras con un familiar agresivo que te dice 'te espero la calle', pero este caso ha sido diferente" Javier Gutiérrez Médico en el Hospital Virgen del Rocío

“Te encuentras con una persona agresiva o un familiar agresivo y te dice “te espero la calle”, en este caso ha sido diferente porque a mí me había perseguido literalmente esta persona y no sabía como parar los pies”.

Más agresiones en los últimos años

En los últimos años los sanitarios están sufriendo muchas más agresiones. Se ha pasado de aplaudirlos a las ocho de la tarde durante la pandemia a agredirlos. Nos olvidamos demasiado pronto que todos ellos fueron aquellos que nos salvaron en una de las épocas más complicadas que ha vivido nuestro país.

El doctor de la ciudad sevilla reconoce que “desde hace tiempo sí que hay más agresividad” en el campo de la medicina y, especialmente, en las áreas de urgencia hospitalaria, donde sí ve “más agresividad por parte del usuario”. “Creo que han aumentado bastante el porcentaje desde la pandemia”.