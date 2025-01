La indignación de los médicos con el Gobierno por el Estatuto Marco y los problemas que crea: "Este no es el camino"

La atención primaria, uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario, sigue enfrentándose a desafíos importantes. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, analiza la situación actual en una entrevista con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Con reflexiones contundentes, aborda temas clave como la precariedad del sector, la falta de incentivos para los nuevos médicos y las recientes propuestas del Ministerio de Sanidad.

Rodríguez Ledo comienza reconociendo un problema de fondo: la especialidad de medicina de familia no resulta atractiva para muchos estudiantes. "No es un problema de la especialidad en sí, sino de cómo se ejerce el trabajo", explica. Señala que la escasez de recursos, la carga asistencial y la limitada inversión en atención primaria dificultan el desempeño diario.

Actualmente, la oferta de plazas MIR en medicina de familia es la más alta entre todas las especialidades. Sin embargo, esto no basta para cubrir las necesidades asistenciales. "Se ofertan miles de plazas, pero no se terminan de cubrir porque el sistema no ofrece las condiciones adecuadas para que los médicos quieran elegir esta especialidad", lamenta Rodríguez Ledo.

Las plazas del MIR no aseguran que se cubran los puestos

LA PROPUESTA DE RODRÍGUEZ LEDO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

La pandemia de COVID-19 puso a la atención primaria en el centro del sistema sanitario, actuando como la primera línea de defensa contra el virus. Sin embargo, esa relevancia no se ha traducido en mejoras duraderas. "Veníamos ya muy dañados dentro del sistema sanitario, y aunque la pandemia puso en valor nuestro papel, esa importancia se ha evaporado. Volvemos a tener los mismos problemas de siempre, incluso más agravados", explica la doctora.

La sobrecarga laboral sigue siendo una realidad para muchos médicos de familia. "Estamos atendiendo a 50 o 60 pacientes en una sola mañana. Esto no es sostenible y, además, lo percibe la población, que es quien realmente sufre las carencias del sistema", señala.

Adobe Stock La presión a la que están sometidos los médicos de atención primaria es muy alta

Rodríguez Ledo destaca la necesidad de liberar a los médicos de tareas burocráticas que no aportan valor asistencial. "Hay que reorganizar los recursos para que el tiempo del médico se dedique a lo que realmente importa: atender al paciente", subraya.

"HA FALTADO DIÁLOGO CON EL ESTATUTO MARCO"

Uno de los temas más controvertidos son las nuevas propuestas del Ministerio de Sanidad para el Estatuto Marco, como la exclusividad obligatoria para los jefes de servicio y la imposición de que los médicos recién formados trabajen en la sanidad pública durante los primeros cinco años.

Javier Lizón Mónica García, la ministra de Sanidad, ha estado en el punto de mira por el Estatuto Marco

Rodríguez Ledo critica la falta de diálogo con los profesionales. "El hecho de que estas propuestas se filtren en documentos sin contar con nosotros ya es un error. Se están tomando decisiones de espaldas a los profesionales, y eso no lleva a nada bueno", afirma.

Aunque comprende la preocupación detrás de algunas medidas, la presidenta de la sociedad médica considera que la imposición no es la solución. "No se trata de obligar a los médicos a quedarse en el sistema público, sino de crear condiciones para que quieran trabajar en él. Si solo apostamos por medidas coercitivas, no seremos capaces de retener el talento", advierte.