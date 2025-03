Ingresa en una clínica de rehabilitación en Madrid tras los Grammy y el terapeuta le da la frase con la que volver a recuperar la fama

Su ídolo era Kurt Cobain, líder de Nirvana y el mundo de la música era su sueño al que llegó por el camino más corto: su primera raya la consumió a los 17 años. Así, con los años acabó en varios centro de rehabilitación, el primero de ellos en Cádiz (tras la celebración de los Grammy Latinos en Sevilla) y, el segundo, en pleno centro de Madrid, donde conoció a Álvaro Bermejo.

Se trata de un terapeuta que vivió el mismo de adicción en sus propias carnes: llevaba más de 13 años luchando contra el consumo de sustancias y tratando de recuperarse. Así, ya en terapia, Álvaro le dio la frase que la que podría recuperar la fama después de un tiempo luchando contra las adicciones.

Un cambio tras los Grammy

Fue voz y guitarrista del grupo de Indie Rock Intrépidos Navegantes y llegó a cantar con Jorge Drexler y María Jiménez, e incluso fue telonero de Muse o The Killers. La historia de Maximiliano Exequiel Calvo es la de un cantante y compositor argentino que lleva 15 meses recuperándose de su adicción a las drogas.

La relación de Maxi con las drogas empieza a los 17, con el alcohol llevaba relacionándose desde los 15. Como suele ocurrir: el personaje termina devorando al individuo. “Al final nunca era suficiente, yo quería más”, explica él mismo en La Linterna. El artista llegó a pensar que “por llegar a algún sitio puntual iba a ser feliz y, al final, pues ese sitio nunca llegaba y el resto no lo valoraba”. Desvela que, hasta hace poco, le costó para dejar de consumir, “cambiar el concepto que yo tengo de éxito y del fracaso”

El momento del cambio llegó tras los Grammy Latinos de Sevilla en 2023. Algo en su cabeza hizo click. Fue una semana turbia, intensa, la gente que le acompañaba se desesperaba porque su comportamiento era cada vez más descontrolado, como él mismo explica a Expósito. “Al principio la decisión fue más bien “vamos a ver si salvo esto un poco, que vean que cambie un poco y luego vemos” pero no fue pura y exclusivamente porque quisiese cambiar”, comenta en los micrófonos de COPE. “Fue como bueno, arreglo un poco aquí la movida, salvo la situación”.

Reconoce Maximiliano que la carrera la mantenía “más o menos a flote” y “luego vemos”.

Entra en un centro de rehabilitación de Madrid

A finales de 2023 entró en un centro de desintoxicación en Cádiz porque necesitaba ayuda y para ponerse frente a la realidad fue lo más difícil y doloroso. “Al principio cuando entré al centro vi a todos los yonkis y digo “yo no soy como estos, estos son unos pringados”, desvela el artista argentino que, confiesa, pensaba, era cuestión de aguantar tres meses: “cuando saliese, ya está, todo el mundo contento, feliz”. “Me di cuenta de que era por mi y empecé a tomármelo muy en serio y fue porque todo se empezaba a derrumbar”, concluye.

Y es que, en el fondo, Maxi fue capaz de alcanzar el éxito aun siendo un adicto. Se sentía indestructible y la música resultó la compañera perfecta. “Cuando salí del centro me salvó, me salvó empezar a hacer canciones y decir perdón, lo he echado a perder”, asegura Maximiliamo a Expósito. “Darme cuenta de que no tenía que sufrirla, no tenía que ser una relación tormentosa, que al final podía ser feliz haciendo lo que más me gustaba en la vida”.

Álvaro, terapeuta de adicciones

Hace 15 meses que nació un nuevo Maxi: una persona que ha conseguido perdonarse y superar un pasado del que no se sentía orgulloso, y todo gracias a la música que sale de un piano. Insiste en que ahora se siente “una buena persona”. “Antes no lo sentía, no sentía que era bueno, no sentía que había bondad en mí, sentía que estaba roto y que había algo demasiado oscuro, como si fuese una nube que me perseguía a todos sitios y ahora siento que la tengo, porque hay un ruido en mi cabeza constante, y lo que me ayuda a alejarla es la bondad”.

Maxi buscaba reconducir su camino, volver a los escenarios, a cantar, no se podía permitir un año sin trabajar. Y entonces llegó a Iddem Adicciones, un centro donde conoció a Álvaro Bermejo, terapeuta que le ayudó a combinar el día a día con un tratamiento de dejar las drogas y superar los miedos.

El propio terapeuta lo recuerda en los micrófonos de COPE: “Venía con una sensación de mucho miedo al haberse cargado su carrera, porque Maximiliano tenía una carrera prometedora, que la temporada que él tuvo mientras él estaba en activo y consumiendo drogas, estropeó muchas cosas y, sobre todo, lo que más era ese miedo a no poder recuperar su lugar o su profesión”.

La frase para volver a la fama

Maximiliano necesitaba creer en él y así recuperar a la persona que disfrutaba encima de un escenario. Trabajó las emociones, las habilidades sociales, pasó por un proceso de recuperación muy intenso. Pero Álvaro tenía para él una frase que le ayudaría a volver a recuperar su status y su fama perdidas. “Siempre le dije a Maximiliano que si él, tomando drogas, había llegado a donde había llegado, a tener los temas que tenía, con todas las escuchas que tenía y todo lo que había hecho tomando drogas, que no dudase ni un segundo que sin tomar drogas era muy probable que pudiese llegar más lejos incluso”.

El desafío al que Álvaro se ha enfrentado con Maximiliano ha sido la falta de paciencia del músico. Éste solo quería correr, no sentía la necesidad de analizar las emociones. “El ir despacio”, insiste el especialista en adicciones. “Una vez que uno deja de consumir y quiere recuperar todo muy rápido, pero todo lleva un tiempo”. Y es que, asegura, existe una parte biológica y psicológica que hace saltar algún tiempo al cerebro y al cuerpo para recuperar.

“Máximo es como todos, quería correr, quería recuperar su vida, porque cuanto antes recuperes tu vida, antes te deja de doler todo el desastre de tu vida pasada”. Ahora, el músico y su terapeuta Álvaro Bermejo, que también fue adicto , preparan una serie de charlas-conciertos en centros de desintoxicación de toda España para hacerles ver que todos están conectados por la dopamina de la música.