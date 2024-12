Un terapeuta de adicciones revela la pregunta que siempre hace a los pacientes y que les ayuda a dejar la droga

En los últimos días se han incautado unas 11.000 pastillas de cocaína, un peso de más 13 toneladas, el mayor alijo de cocaína en la historia del narcotráfico en España y el segundo en toda Europa. Y es que es la misma que la que se incautó en el puerto de Algeciras durante todo el año pasado.

Este es un año de récord, superando incluso al del 2023 en las que tanto Policía Nacional como Guardia Civil llegaron a intervenir un total de 100 toneladas de cocaína. Una de las causas ha sido la sobreproducción en países como Colombia que necesitan enviar sus cargamentos a países como el nuestro.

Guardia Civil Alijo de cocaína incautado: 3,8 toneladas

Según el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías durante el 2022 más de 33 mil españoles han solicitado tratamientos de desintoxicación relacionados con la cocaína. No es fácil sobre todo al principio cuando todo parece divertido y nada ni nadie te hace frenar, como explicaba Expósito, que analiza los efectos de esta sustancia con Enrique Sanz, director terapéutico del Centro Elphis en Madrid.

Por qué se está consumiendo más cocaína

Reconoce el terapeuta en La Linterna que “es verdad que está aumentando el consumo”, pero desde hace años ya es mucho más accesible. “Ha dejado de ser la mal llamada 'droga de los ricos', y ahora prácticamente todo el mundo tiene mucha capacidad de acceso a esta sustancia, y es verdad que en los pacientes que nos llegan suele estar siempre presente la cocaína, además de otras sustancias”, aclara.

Reconoce que, aunque es verdad que antiguamente había alcohólicos puros, cocainómanos, gente de heroína o de porros, se están dando cuenta de que “el policonsumo está muy presente en la mayoría de personas que te mandan a tratamiento, pero con una presencia aberrante de la cocaína a día de hoy, sobre todo en edades más tempranas”.

Pero, ¿qué significa el policonsumo? Según Sanz, es cuando una persona consume cocaína, puede consumir THC, alcohol, éxtasis... “Cada día es más común, los pacientes que llegan con una adicción única y exclusivamente a una sustancia, o al alcohol, o al THC, es muy residual”, concluye el experto del centro Elphis.

La pregunta que siempre hace a los adictos

En ese momento, el director de La Linterna ha querido saber si “se trata igual a alguien que te llega afectado por la cocaína que por el alcohol o por otras drogas”. Reconoce el director terapéutico que sí, y lo hacen a través de “un programa que cubre todo el espectro de sustancias”. “Porque al final nosotros trabajamos con la enfermedad de la adicción, que se puede manifestar a través de una u otra sustancia, un comportamiento adictivo, como puede ser el juego, el sexo, las compras… Es verdad que tienen particularidades cada sustancia, pero el trabajo se hace igual para todos”.

Lo importante, incide Sanz, es conseguir que los adictos vayan y, una vez lo hagan, sentarse con ellos y ponerles encima de la mesa cuál es su situación. “Y una frase que utilizo mucho, cara a los pacientes, sobre todo en las primeras visitas, es “¿no estás harto de sufrir?”, desvela el experto en adicciones. “Porque realmente la persona que lleva un centro de adicciones está sufriendo con el consumo”. Y, desde ahí, explica Sanz que es desde donde les habilita a reflejar que hay una posibilidad de vivir de una manera muy diferente.

“Como tú bien sabes, yo he pasado por esta enfermedad, tengo esta enfermedad, hice un proceso de recuperación y me formé para poder ayudar a otros, y esa parte junto con la parte más profesional del psicólogo y del psiquiatra, ese abordaje multidisciplinar, muchas veces ayuda a que el paciente no solo vea un médico delante, sino vea esa parte más humana en la que se siente más reflejado”, concluye.

¿Hay un componente genético en los adictos?

Según Sanz, el 100% de los que hacen caso a las terapias se recuperan. Eso sí, recuerda que la realidad es que es muy difícil. “Porque al final aquí no estás luchando contra una sustancia, estás luchando contra ti mismo”. La enfermedad es comportamental, comenta, y al final “se manifiesta a través de cómo te comportas y luego tiene un componente de autoengaño muy grande”. “Una enfermedad mental con notaciones negativas, pero ahí es donde reside la dificultad. Yo siempre digo, mira, si yo estoy pudiendo, puede cualquiera”.

En cualquier caso, ¿influye la genética? El terapeuta matiza que, aunque la carga genética influye, no es determinante. “Es muy difícil prever si es verdad que durante el proceso, uno no pasa de 0 a 100 de golpe”, aclara. “Hay como tres estadios que nosotros nombramos, que son el uso, el abuso y la adicción; el problema es que son líneas imperceptibles que solo te das cuenta que las has pasado cuando ya las has pasado y no hay vuelta atrás”.