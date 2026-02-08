Ángel Expósito, sobre el resultado de las elecciones en Aragón: "Para este viaje no hacían falta estas alforjas, y Sánchez seguirá en sus trece hasta 2027"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha analizado los resultados de la última cita electoral, mostrando su sorpresa por el retroceso del Partido Popular. "Me ha sorprendido que el PP haya caído de esta manera", ha afirmado, confesando que no pensaba que la formación fuera a perder 2 escaños. Para Expósito, el PP se convierte en un ganador agridulce, concluyendo que el resultado es "más agri que dulce".

El desastre del sanchismo

En cuanto al PSOE, el análisis de Expósito lo califica como otro desastre del sanchismo. Sin embargo, apunta directamente al presidente del Gobierno: "A Pedro Sánchez le resbala, por no decir otra cosa". El comunicador considera que el líder socialista "seguirá en sus 13, hasta finales de 2027, quemando a quien haga falta".

Expósito ha añadido que a Sánchez "le da igual Pilar Alegría, le da igual el tal Gallardo". Según su visión, el presidente "solo quiere aguantar" y, a día de hoy, "va a aguantar", a la espera de lo "que pasen los juzgados".

El auge de Vox y la izquierda

Por otro lado, ha destacado el resultado enorme de VOX, una subida que, en su opinión, "hay que leerlo en clave sociológica en toda España".

Respecto al resto de fuerzas a la izquierda del PSOE, Expósito ha señalado que la chunta "se lleva el voto de toda la izquierda". Sobre la plataforma de Yolanda Díaz, ha sido tajante: "Sumar no suma nada, solo resta". También ha hecho mención a la formación morada, expresando su expectación por ver "qué cosa sale ladrando Pablo Iglesias por ahí".

Finalmente, Ángel Expósito ha resumido su análisis con una reflexión contundente sobre el escenario político resultante. "El resumen, para este viaje no hacían falta estas alforjas", ha sentenciado el director de La Linterna.