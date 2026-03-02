"Los aviones cisterna de Estados Unidos que han salido de Rota se han ido a una base no OTAN en Francia donde pueden tener armas nucleares"

El programa La Linterna ha puesto 'El Foco' junto al experto diplomático Enrique Serbeto en el destino de los aviones cisterna norteamericanos que han abandonado la base de Rota. Estos aviones, cruciales para el reabastecimiento en vuelo, ya han sido reubicados en dos nuevas localizaciones clave en Europa, según ha explicado Serbeto en COPE.

Dos destinos: Alemania y Francia

Una parte de las aeronaves se ha trasladado a la base de Rammstein, en Alemania, que funciona como sede del mando de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en Europa. Sin embargo, Serbeto ha señalado que esta base se encuentra actualmente "colapsada" debido al intenso tráfico que soporta, lo que limita su capacidad operativa.

El movimiento más significativo, no obstante, es el traslado del resto de los aviones cisterna a la base de Istres, en Francia. La elección de esta ubicación es especialmente relevante por sus características estratégicas, que abren un nuevo y delicado escenario en las relaciones de defensa en el continente.

Istres, un enclave nuclear fuera de la OTAN

Enrique Serbeto ha detallado la importancia de esta decisión, explicando que Istres "es una base no OTAN que está en Francia, es una base francesa, es una base estratégica francesa". Para subrayar su criticidad, ha añadido que es un lugar "donde tienen armas nucleares, para decirlo claro, y o pueden tenerlas" y, fundamentalmente, "no forma parte de la OTAN".

Implicaciones para España

La decisión del presidente francés de facilitar este apoyo logístico a Estados Unidos es vista por el experto como una jugada que será "muy interesante para ellos y muy malo para nosotros". Las primeras reacciones indican que la postura del gobierno norteamericano será muy crítica con España, un malestar que, según Serbeto, superará con creces otros desencuentros diplomáticos del pasado.

El experto ha sido tajante al comparar la situación actual con episodios anteriores, como el gesto de José Luis Rodríguez Zapatero durante el desfile nacional. En su análisis, Serbeto afirma que lo ocurrido ahora está "a años luz por encima de aquello" y concluye de forma contundente: "Esto es muchísimo peor, sin duda". Esta situación se enmarca en un contexto de alta tensión internacional, donde Estados Unidos e Israel han asestado un golpe decisivo al régimen iraní.

La reubicación de activos estratégicos estadounidenses en Europa se produce en un momento en que se analizan diversas hipótesis sobre la política exterior de Washington. El debate se centra en si Donald Trump ha empezado una guerra en Oriente Medio para centrarse en los problemas de América. Además, la estabilidad energética es un factor clave, considerando que aproximadamente el 20% de la producción mundial de crudo y gas pasa por el estrecho de Ormuz.