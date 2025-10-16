COPE
Podcasts
La Linterna
La Linterna

Expósito habla claro sobre las palabras de Íñigo Martínez en El Partidazo y la Selección: "Ir haciendo el cínico, como que no"

El comunicador ha sido tajante en 'La Linterna' sobre el compromiso con la Selección tras la polémica entrevista de Íñigo Martínez en El Partidazo de COPE

Ángel Expósito e Íñigo Martínez
00:00
Descargar
La Linterna

Manolo Lama pregunta a Ángel Expósito si a la selección española hay que ir por convicción o por obligación tras la entrevista de Juanma Castaño a Íñigo Martínez

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:41 min escucha

Descargar

El debate sobre el compromiso con la Selección Española ha vuelto a la primera línea mediática tras la reciente entrevista de Juanma Castaño a Íñigo Martínez en 'El Partidazo de COPE'. El central del Al Nassr afirmó ser independentista, pero a la vez se mostró dispuesto a ir a la selección, unas palabras que han generado una notable controversia.

Este asunto ha sido recogido en el programa 'La Linterna', donde el periodista Manolo Lama ha planteado directamente la cuestión a Ángel Expósito: "¿a la selección española hay que ir por convicción o por obligación?". La pregunta buscaba una reflexión profunda sobre la naturaleza del compromiso de un futbolista con el combinado nacional.

La contundente respuesta de Expósito

La respuesta de Ángel Expósito ha sido inmediata y contundente, sin dejar lugar a dudas sobre su postura. El comunicador ha afirmado que a la selección se debe ir "por convicción" y, aunque ha defendido la libertad del jugador para no querer asistir, ha criticado duramente la actitud del futbolista: "Es muy libre de no querer ir, pero ir haciendo el cínico, como que no".

Ir haciendo el cínico, como que no"

Ángel Expósito

Director de La Linterna

Las declaraciones originales del futbolista en [El Partidazo de COPE] han provocado un amplio debate, en el que incluso el propio Juanma Castaño ha reflexionado sobre la conversación. El presentador ha señalado que una explicación más clara por parte de Íñigo Martínez podría haber zanjado la polémica desde el principio.

Íñigo Martínez en su primer calentamiento con el AlNassr

@AlNassrFC

Íñigo Martínez en su primer calentamiento con el AlNassr

Un debate más allá de la Selección

Esta discusión sobre la convicción y el compromiso de los deportistas de élite se extiende más allá de las convocatorias nacionales. Afecta también a decisiones cruciales en sus carreras, como fichajes o la aceptación de ofertas de ligas extranjeras, decisiones que a menudo son analizadas con lupa por aficionados y medios, como ha ocurrido recientemente con [la decisión sobre una oferta del Al-Nassr].

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Más sobre Íñigo Martínez

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

18:00 H | 16 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking