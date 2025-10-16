Expósito habla claro sobre las palabras de Íñigo Martínez en El Partidazo y la Selección: "Ir haciendo el cínico, como que no"

El debate sobre el compromiso con la Selección Española ha vuelto a la primera línea mediática tras la reciente entrevista de Juanma Castaño a Íñigo Martínez en 'El Partidazo de COPE'. El central del Al Nassr afirmó ser independentista, pero a la vez se mostró dispuesto a ir a la selección, unas palabras que han generado una notable controversia.

Este asunto ha sido recogido en el programa 'La Linterna', donde el periodista Manolo Lama ha planteado directamente la cuestión a Ángel Expósito: "¿a la selección española hay que ir por convicción o por obligación?". La pregunta buscaba una reflexión profunda sobre la naturaleza del compromiso de un futbolista con el combinado nacional.

La contundente respuesta de Expósito

La respuesta de Ángel Expósito ha sido inmediata y contundente, sin dejar lugar a dudas sobre su postura. El comunicador ha afirmado que a la selección se debe ir "por convicción" y, aunque ha defendido la libertad del jugador para no querer asistir, ha criticado duramente la actitud del futbolista: "Es muy libre de no querer ir, pero ir haciendo el cínico, como que no".

Ir haciendo el cínico, como que no" Ángel Expósito Director de La Linterna

Las declaraciones originales del futbolista en [El Partidazo de COPE] han provocado un amplio debate, en el que incluso el propio Juanma Castaño ha reflexionado sobre la conversación. El presentador ha señalado que una explicación más clara por parte de Íñigo Martínez podría haber zanjado la polémica desde el principio.

@AlNassrFC Íñigo Martínez en su primer calentamiento con el AlNassr

Un debate más allá de la Selección

Esta discusión sobre la convicción y el compromiso de los deportistas de élite se extiende más allá de las convocatorias nacionales. Afecta también a decisiones cruciales en sus carreras, como fichajes o la aceptación de ofertas de ligas extranjeras, decisiones que a menudo son analizadas con lupa por aficionados y medios, como ha ocurrido recientemente con [la decisión sobre una oferta del Al-Nassr].