Juanma Castaño: "Eché de menos en su día una explicación de Iñigo Martínez, pero desde mi punto de vista se habría terminado el problema"
Castaño comparte una reflexión tras la conversación con Iñigo Martínez, exfutbolista del Barcelona
2 min lectura1:39 min escucha
La conversación entre Juanma Castaño e Iñigo Martínez dejó unas cuantas frases para la reflexión en el posterior Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE.
El primero en compartir la suya fue el mismo director del programa, que solo tuvo palabras de agradecimiento al exfutbolista del Barcelona por su sinceridad, por su tono y por querer hablar de cualquiera de los temas que propuso Castaño durante la entrevista.
"Yo tenía muchas ganas de poder preguntarle", reflexionó Castaño, que rompió una lanza a favor de poder preguntar con respeto "y escuchar a los demás, aunque piensen distinto a ti".
Castaño confesó que, desde que Helena Condis tenía cerrada la entrevista con Iñigo Martínez, pensó de todo, incluso por momentos, sospechó de si el futbolista no querría 'ajusticiar' a algunos periodistas que manifestaron sus dudas con respecto a la selección española.
"Iñigo no ha puesto una sola línea roja para la entrevista", anunció antes de revelar que "me sorprendió" que aceptara la propuesta de la Cadena COPE "porque en El Partidazo de COPE hemos sido críticos con él por aquellos momentos con la selección española". Castaño pensó que Iñigo podría entrar "y nos quiere embestir a todos" o "realmente quiere dar su punto de vista".
El resultado no pudo ser más humano y más sensato: "He visto a un 'tío' que estaba de manera cordial y explicando su punto de vista sin ningún odio dentro, sin ninguna represalia. No le he visto pasar facturas ni le he visto cabreado con nosotros", expuso.
Santi Cañizares aprovechó para recordar que en El Partidazo de COPE también ha habido momentos en que se ha alabado la figura de Iñigo Martínez "incluso más allá del Barça".
Juanma Castaño volvió a agradecerle al jugador su predisposición aunque matizó que, en su día, sí echó de menos que hiciera pública una explicación como la que ofreció este miércoles en El Partidazo de COPE, cuando revoloteaban en el ambiente las dudas por sus ganas de defender la camiseta de la selección española: "Para mí faltó. Y aunque diga que no da entrevistas, hay momentos en los que tienes que dar una explicación que puedes dar incluso por redes sociales, y dices 'no estoy para jugar con España, pero si me llaman, estoy", a pesar de que haya reconocido que, políticamente hablando, "piense distinto". De haberlo hecho así, Castaño concluye que "se habría anulado el problema, bajo mi punto de vista".