El ex diputado de la CUP, David Fernández, se lleva un "zas" por su nuevo discurso en el Constitucional

Julio César Herrero propina un zas al ex diputado de la CUP, David Fernández

Julio César Herrero propina un zas al ex diputado de la CUP, David Fernández: "El es un valiente defensor de la lucha contra el sistema. Un patriota de la República Catalana proclamada pero no implementada o eso. Militante de la extrema izquierda, es también un adalid de la ocupación y de la insumisión. No lo digo yo. Lo dijo él, por ejemplo, en 2014 cuando declaró a La Sexta: “Nos declaramos insumisos y desobedientes a la decisión del Constitucional”.

Pues ayer estuvo en el Tribunal Supremo precisamente a eso: a declarar, en este caso como testigo de las defensas del juicio del 1 de octubre. Y tuvo una duda cuando estaba allí sentado; fíjate que no habrá tenido tiempo suficiente para aclararla que esperó a la intervención del abogado de la acusación popular, que es de Vox, para preguntar al presidente de la sala si podía negarse a responder. Y Marchena se lo explicó con la paciencia de Job.