Marta fue la primera doctora que entró en el Alvia de Adamuz: "Lo que allí nos encontramos, básicamente, yo lo describo como el infierno en la tierra"

Marta de Dios García, una de las primeras doctoras del 061 que atendió a las víctimas del accidente del tren Alvia en Adamuz (Córdoba), ha relatado en 'La Linterna' con Ángel Expósito la dureza de la intervención. Su descripción de la escena es sobrecogedora: Lo que allí nos encontramos, básicamente, yo lo describo como el infierno en la tierra. No tengo otras palabras.

La doctora, con solo tres años de experiencia en emergencias, confiesa que ninguna formación académica puede preparar a alguien para una catástrofe de esta magnitud. "Esto no se estudia en ningún sitio, ni tampoco en la vida, yo creo que te prepara para esto", ha explicado en los micrófonos de COPE, subrayando que la respuesta en esos momentos viene de uno mismo.

Un escenario de guerra

Ante el caos, la clave fue seguir los protocolos. "Tenemos el protocolo Eco Charly, que está dentro del plan sectorial de emergencias sanitarias de Andalucía, está todo muy protocolizado", ha detallado De Dios. El primer paso fue aplicar el triaje básico STAR, un sistema de clasificación por colores que prioriza la atención a los heridos más graves.

EFE Estado de uno de los trenes accidentados en Adamuz, Córdoba

Este triaje clasifica a las víctimas en verdes (pueden caminar), amarillos (heridos pero estables, como muchos supervivientes con fracturas) y rojos (críticos). Marta ha destacado la entereza de los propios pasajeros: "Ellos mismos, los propios pasajeros, nos decían: 'nosotros estamos bien, no os preocupéis por nosotros, id al fondo, ahí es donde está la gente más grave'".

La llegada a la "zona cero"

Al llegar a la zona del Alvia, a casi un kilómetro del primer punto del accidente en Lirio, el equipo se encontró con el verdadero epicentro de la tragedia. “Había silencio. Todos los pasajeros estaban en silencio andando, y lo que se escuchaba era ayuda y gritos”, ha narrado. La coordinación con la Guardia Civil y los bomberos fue inmediata para empezar a evacuar a las personas atrapadas que estaban accesibles.

Aunque la zona del Alvia era de difícil acceso, la colaboración fue fundamental. Pasajeros que se identificaron como médicos y enfermeros ayudaron a formar nuevos equipos. La doctora también ha reconocido la labor de los vecinos de Adamuz, como los que usaron sus quads y coches particulares para trasladar a los heridos que podían caminar. "Hicieron una labor brutal con sus propios coches", ha afirmado.

El día después: cuidar al cuidador

Ángel Expósito le ha preguntado directamente: ¿quién cuida al cuidador?. Marta ha explicado que el 061 les proporciona un gabinete de psicología y que la "terapia de grupo" entre compañeros y el apoyo de familiares y amigos es crucial. "Aprendemos a convivir con ello por la vocación que tenemos", ha asegurado.

Corriendo, sin pensarlo"

A sus 35 años, y a pesar de la dureza de la experiencia, la doctora De Dios García no duda. Si volviera a sonar el teléfono para una emergencia similar, su respuesta sería la misma: "Corriendo. Sin pensarlo, vamos". Un testimonio que refleja la vocación inquebrantable de los profesionales que, como ella, son los auténticos héroes.