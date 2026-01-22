Antonio, maquinista: "En los tramos donde hay traqueteo siempre hemos intentado bajar la velocidad por la sensación de los viajeros y la tripulación"

En el programa Herrera en COPE, dirigido por Alberto Herrera, un maquinista en activo, bajo el nombre ficticio de Antonio, ha expresado la preocupación que vive el colectivo. Su testimonio llega días después del fatal accidente de un tren Iryo que ha costado la vida a 43 personas, y en medio del debate sobre la seguridad ferroviaria en España. Antonio afirma que, aunque no sienten "miedo", no viajan "tranquilos" porque "la infraestructura no está en las condiciones óptimas que debería de tener".

La liberalización, en el punto de mira

Antonio sitúa el origen del problema en el "incremento de frecuencia derivado de la liberalización" y la entrada de nuevas compañías ferroviarias. Según explica, este aumento de la circulación ha provocado una "fatiga en la infraestructura" de la alta velocidad, un deterioro que en la red convencional se arrastra desde "hace décadas".

EFE Pasajeros en el vestíbulo en la estación de Atocha

Frente a las declaraciones del ministro Óscar Puente, que atribuyó la huelga convocada a una "situación emocional", los maquinistas reclaman medidas concretas. "Pedimos que se revisen las soldaduras para evitar estos accidentes, que haya un mantenimiento más exhaustivo y, sobre todo, una auscultación de vía en condiciones con ciclos más cortos", ha detallado Antonio.

El miedo se sube al tren

El maquinista asegura que comprende perfectamente la sensación de miedo de muchos viajeros, quienes han relatado sentir "baches de carretera" en lugar de vías de tren. "Podemos entender esa sensación que puedan tener al pasar por ciertos tramos de traqueteos", ha señalado. De hecho, ha revelado que, por iniciativa propia, los conductores a menudo "bajan la velocidad en el trayecto" al detectar anomalías, además de reportarlas a Adif.

Las hipótesis del siniestro

El debate sobre el estado de las vías cobra especial relevancia tras el siniestro del pasado domingo a las 7:45 horas. Un tren Iryo descarriló en el punto kilométrico 318,7 del corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, provocando la muerte de 43 personas. Descartados el error humano y el sabotaje, los peritos barajan dos hipótesis principales sobre la causa del descarrilamiento del sexto vagón.

Aunque inicialmente se habló del desprendimiento de una pieza del tren, como un bogie, la hipótesis que cobra más fuerza es un problema en la vía. Se ha constatado una brecha en la soldadura de un carril, y las ruedas de todos los vagones del tren siniestrado, así como las de otros convoyes que pasaron previamente, presentan muescas compatibles con dicho defecto. El propio ministro Óscar Puente ha reconocido que es una "posibilidad innegable" que el estado de la vía fuera la causa.

A pesar de las evidencias, Puente ha negado que el problema se deba a "falta de mantenimiento" o "falta de inversión", calificando el suceso como algo "muy complejo" y "singular", casi un "fenómeno paranormal". Sin embargo, los maquinistas han convocado una huelga para el 9 de febrero y denuncian sentirse "desprotegidos" ante el estado de la infraestructura, cuyo mantenimiento es competencia de Adif, dependiente del ministerio.

Pese a la gravedad de sus denuncias, Antonio ha querido lanzar un mensaje final de calma. "El sistema ferroviario es muy seguro", ha insistido, pidiendo a los ciudadanos que "confíen en los grandes profesionales que hay en el sector". El colectivo espera que, a raíz de la tragedia, "se doten de más recursos" a los equipos de mantenimiento para que puedan realizar su trabajo con mayores garantías.