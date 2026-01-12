Carla Rodrigo, investigadora en Copenhague: "No hay duda, el cambio climático existe y donde se ve perfectamente es en el Ártico"

El programa La Linterna se ha trasladado a Nuuk, la capital de Groenlandia, para analizar desde el Ártico la compleja situación de la isla. En este contexto, el programa ha contado con el testimonio de Carla Rodrigo, una estudiante española de Barcelona que ha vivido y trabajado en una plataforma laboratorio en esta remota parte del mundo. Su experiencia de primera mano ofrece una perspectiva única sobre los efectos del calentamiento global en un territorio clave.

Una experiencia científica en el Ártico

Carla Rodrigo es estudiante de un máster de ingeniería ambiental y su trabajo final la llevó a pasar tres semanas en una estación científica al oeste de la isla. Tras aplicar a varios másteres en Europa, fue seleccionada por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), una institución de gran prestigio. "Decidí hacerlo sobre un tema de cómo afecta el cambio climático y la contaminación en una una especie de mejillón", explica sobre la tesis que le abrió las puertas a investigar en Groenlandia.

La investigadora pudo así comparar los efectos en Dinamarca y en Groenlandia. Su base fue la localidad de Qeqertarsuaq, en Disko Bay, en la costa oeste de la isla. Describe la vida allí como muy distinta a la de una ciudad, en una estación ártica que era "bastante como un desierto". La imagen que transmite es la de "un pueblo pequeño en el que tiene 4 calles y 4 casas, pero todo congelado y todo blanco", una descripción gráfica de la vida en el polo.

Alamy Stock Photo Qeqertarsuaq en Groenlandia visto desde el agua con hermosos icebergs

Groenlandia, entre la geopolítica y la vida local

Aunque su contacto con la población local fue limitado, Rodrigo los describe como "gente muy cercana, muy normal" y "amable", destacando sus rasgos físicos árticos distintivos. Esta visión humana contrasta con la creciente tensión geopolítica que rodea a la isla, un tema que la investigadora ha podido pulsar en su entorno académico en Copenhague.

Según relata, la percepción sobre el interés de Estados Unidos en la isla varía. Mientras su círculo internacional siente "más miedo", sus amigos daneses abordan el tema con más calma. "Yo siento que los daneses igual no sé si es que se lo toman con más calma", comenta, explicando que no creen que un conflicto sea inminente. La percepción general es que no se llegará a una toma por la fuerza, en parte debido a los acuerdos existentes y la complicada situación diplomática que generaría. Esta tranquilidad, sin embargo, convive con la consciencia de que la isla está en el centro del debate por su posición y recursos.

La Linterna Carla Rodrigo, investigadora en Copenhague, con Ángel Expósito

La evidencia "total" del cambio climático

Cuando se le pregunta directamente si el cambio climático es real y se nota en el Ártico, la respuesta de Carla Rodrigo es contundente: "Totalmente, totalmente". La investigadora señala que los efectos son innegables y se manifiestan principalmente en el deshielo acelerado y la subida de las temperaturas.

Este fenómeno, explica, tiene consecuencias a múltiples niveles. Por un lado, "ecosistémicamente, pues, infinidad de cosas se van a ver afectadas", alterando la vida en la región. Por otro, tiene implicaciones económicas y estratégicas directas, ya que el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas, lo que convierte la batalla por el Ártico y Groenlandia en un asunto de primer orden global.

Su afirmación más rotunda, que da titular a esta pieza, resume la urgencia de la situación. "No hay duda, el cambio climático existe y donde se ve perfectamente es en el Ártico", sentencia la joven científica. Su testimonio desde el terreno no deja lugar a dudas y pone de manifiesto la crítica situación de un ecosistema vital para el equilibrio del planeta.