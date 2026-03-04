"Es una semana negra para las estaciones de servicio y no estamos trasladando todo el incremento de costes al surtidor. Si sigue así... no sabemos hasta dónde podemos llegar"

La escalada de tensión en Oriente Medio ya se nota en las gasolineras. En 'Herrera en COPE', Jorge Bustos y Pilar Cisneros han abordado la subida de los precios de los combustibles a raíz del conflicto en Irán. Desde una estación de servicio, Pilar Cisneros ha constatado el encarecimiento, con precios que rondan los 1,64 euros por litro. Concretamente, ha detallado que el diésel normal se encuentra a 1,639 euros y la gasolina 95, al mismo precio.

Los conductores que repostaban a primera hora de la mañana han mostrado una mezcla de resignación e indignación. Mientras algunos, como Javier, asumían la subida como inevitable, otros como Dionisio, se quejaban amargamente: "Aquí es pagar el ciudadano de pie, es lo que pasa". La sensación general es de incertidumbre y preocupación ante nuevas subidas que parecen inminentes.

Una subida que no se traslada (aún) al surtidor

Para analizar la situación, ha intervenido en el programa Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). Rabadán ha confirmado que, desde el cierre de los mercados el viernes, la gasolina ha subido un 3% y el diésel un 5%, lo que se traduce en unos 5 y 7 céntimos respectivamente para el consumidor.

Nacho Rabadán y Pilar Cisneros, desde una estación de servicio

Sin embargo, ha destapado la realidad que afronta el sector: el incremento de costes que soportan es mucho mayor. Según Rabadán, "la cotización internacional del gasolio se ha encarecido un 40% y la de la gasolina un 9%". Esto significa que las estaciones de servicio, que son pymes en un 70%, están absorbiendo gran parte del golpe. "No estamos trasladando todo ese incremento de costes que estamos teniendo, de momento no lo estamos trasladando al surtidor", ha explicado.

No estamos trasladando todo ese incremento de costes al surtidor" Nacho Rabadán Director de CEEES

Una semana negra para el sector

El director general de la CEEES ha calificado la situación actual como una "semana negra para las estaciones de servicio". Ha descrito cómo los precios de compra se han disparado día tras día: "El lunes era 10 céntimos más caro que el viernes, pero es que el martes era 10 céntimos más caro que el lunes". En total, "llevamos casi 24 céntimos de subida acumulada en nuestro precio de compra". Si esta tendencia se mantiene, la capacidad de las pymes para absorber los costes llegará a su límite.

Llevamos casi 24 céntimos de subida acumulada en nuestro precio de compra" Nacho Rabadán Director de CEEES

Ante la pregunta de si se podría volver a ver el litro de gasolina a 2 euros, como ocurrió cuando Rusia invadió Ucrania, Rabadán ha preferido ser cauto. "Yo no hago ya predicciones a futuro, porque todas las que he hecho es que han sido pulverizadas al final", ha comentado, señalando que el sector se centra en "ir sobreviviendo en el día a día".

Petición al Gobierno

Finalmente, Nacho Rabadán ha lanzado una petición a la Administración. Ante la posibilidad de que se pongan medidas económicas sobre la mesa, como adelantaron el ministro Cuerpo y el presidente Sánchez, ha solicitado en nombre del sector al Ministerio de Economía, al de Hacienda y al de Transición Ecológica que cualquier acción sea consensuada previamente. El objetivo es que las ayudas "sean eficaces, sobre todo para los ciudadanos, y también para que no sean dañinas para las pymes del sector", evitando los problemas que surgieron con las medidas de 2022.