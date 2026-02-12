El término 'Sumar' se vacía de significado en la política: de la utopía de Yolanda Díaz a la división en la derecha

En la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', el profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, ha reflexionado sobre el valor de la palabra 'sumar' en la política actual. Un término que, pese a significar la unión con el diferente, ha pasado a formar parte del acervo político en un contexto de crisis del bipartidismo y polarización con una fortuna bastante mejorable.

El 'Sumar' que resta

Sumar, por Armando Zerolo | Traficantes de Palabras

El análisis de Zerolo, compartido con Jorge Bustos, apunta a que el proyecto de Yolanda Díaz se apropió del término, pero su significado se ha ido desdibujando. A pesar del resultado histórico, que el profesor califica de fallido, la lidereza afirmaba recientemente que "esto va de movilizar y que todo lo que sea sumar le vale, que no se trata de personas, sino de ideas".

A este escenario se une también la figura de Rufián, quien, tras iniciarse en la "política de la resta", ahora se postula como un elemento unificador. Una situación que evidencia la plasticidad del concepto en el bloque de la izquierda.

La derecha que no suma

En el otro lado del espectro político, la situación no es más clara. Aunque los analistas presentan proyecciones donde la derecha parece sumar, la realidad muestra un panorama distinto. El caso de Extremadura, donde tras un mes y medio no se ha logrado un acuerdo, es un ejemplo claro, junto a las declaraciones de Abascal, líder de Vox, afirmando que están "dispuestos a hablar, pero no a sumar".

Zerolo deja en el aire qué ocurrirá en Aragón y en Castilla y León, y concluye que el término se ha resignificado por completo. Según el profesor, la palabra sumar se ha convertido en la definición de "un proyecto utópico que se utiliza para restar".