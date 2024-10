Un bombero explica en qué momento debemos abandonar el coche en caso de DANA: "Tenemos que tenerlo claro"

El temporal está causando estragos, especialmente, en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Una DANA nos puede sorprender en cualquier parte y, por ello, es esencial saber cómo actuar.

Luis Rincón es Inspector del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y en 'La Linterna de COPE' nos ha explicado qué debemos hacer ante un temporal tan adverso como el de las últimas horas.

Lo primero, es permanecer atentos a las directrices de las autoridades y evitar al máximo los desplazamientos: "si estamos escuchando en los medios de comunicación que se avecinan determinados frentes, hay ocasiones en las que no podemos evitar nuestros desplazamientos y hay otras en las que quizá sí. Debemos saber cuándo es indispensable salir a la calle y cuándo no".

PRIMEROS MINUTOS

Si el temporal nos sorprende conduciendo, en función de cuál sea la situación, mantenernos dentro del coche puede ser una opción, pero hay que tener en cuenta que el vehículo, mucho antes de lo que pensamos, va a empezar a flotar y a desplazarse.

Varias personas transitan por la V-31 por las lluvias torrenciales

"Si el coche flota, se desplaza y estamos dentro, vamos a acabar atrapados dentro del vehículo porque se va a convertir en una jaula. Es decir, ese coche va a acabar contra una farola o contra otros seis coches y, cuando queramos intentar abrir las puertas, no vamos a poder. Entonces, tenemos que tener claro que el interior de un coche va a ser seguro los primeros minutos, mientras el agua apenas llega a un palmo y medio", destaca Luis Rincón.

BUSCAR LUGARES ALTOS

Tal y como recomienda este bombero, desde el momento en el que el agua empieza a subir, tenemos que abandonar el interior del coche y buscar lugares altos. Y hay veces que la única posibilidad que tenemos es el propio techo del coche.

Si la riada nos sorprende en nuestro domicilio o en plena calle, la recomendación es la misma: Tratar de buscar plantas superiores y lugares altos. "Estos días hemos visto que, cuando las riadas adquieren determinado tamaño, las plantas bajas se inundan también. Hay que buscar por todos los medios el poder meterme en un lugar que tenga posibilidad de ascender", explica Rincón en 'La Linterna de COPE', que nos recuerda que agarrarnos a una farola o a un árbol solo es una solución momentánea porque la fuerza del agua y el frío nos agotarán en muy poco tiempo.

NO GASTAR FUERZAS

Es habitual que, si estamos en la calle, y no nos podemos mover, nos agarremos fuertemente a una farola o a un árbol. Y es cierto que durante un tiempo muy reducido esto nos va a dar seguridad, pero entre la presión del agua, el frío, la humedad y el estrés que vamos a sufrir por estar ahí, nuestras fuerzas se van a agotar en muy poco tiempo.

Bomberos retiran un árbol en la carretera A-7052 en Alhaurín de la Torre

"Cuando el agua tiene cierta fuerza, me va a acabar arrastrando. En esa situación, y es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, lo único que me queda es dejarme llevar, flotando, siempre con los pies hacia adelante, de tal forma que la fuerza del agua no me lleve a chocar la cabeza contra algún elemento", subraya el experto.

MANTENERNOS VISIBLES

En el caso de las personas mayores, la situación se complica, por lo que solo queda esperar a que alguien nos vea y evitar gastar energías.

En muchas ocasiones, debemos recordar que los primeros en poder ayudarnos son paisanos, y no los servicios de emergencias, por lo que tenemos que intentar mantenernos visibles para que alguien nos eche una mano y evitar, dentro de la medida de lo posible, que el pánico se apodere de nosotros.

RECOMENDACIONES DE LA DGT

Si una DANA te pilla conduciendo, hay algunas recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) que pueden ayudarte:

-Llamar al 112 y, si es posible, dar la vuelta y buscar un camino alternativo que no implique cruzar las zonas inundadas.

-No atravesar las corrientes de agua formadas en las carreteras, ya que podrían haber socavado el fondo y hacerlo más profundo, lo que incrementa el riesgo de que el coche se quede estancado y dificulte la salida.

-Continuar la marcha en una carretera inundada puede provocar situaciones de peligro. Si el agua tapa la mitad de la rueda, al conductor le costará dirigir el vehículo y las ruedas perderán adherencia, mientras que si cubre la rueda entera, el coche será arrastrado sin control.

-En caso de que el vehículo se encuentre varado en un tramo inundado, es vital llegar al techo para ser más visibles para los servicios de rescate y facilitar la evacuación.

-Quitarse el cinturón de seguridad y, si es posible, salir por la ventanilla. Si ésta no se abre, romperla con un objeto punzante.

-En caso de que sea imposible salir por la ventanilla, hay que abrir la puerta a favor de la corriente.