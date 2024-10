Arancha relata en 'La Tarde de COPE' cómo ha localizado a su familia, desaparecida tras la DANA: "Están atrapados, pero vivos"

Arancha Torres es vecina de Letur, Albacete, una de las localidades más afectadas por el temporal fuera de la provincia de Valencia. Su madre, de 90 años, y sus hermanos, viven en Masanasa, municipio valenciano a más de 200 kilómetros de distancia, y uno de los puntos más castigados por la peor DANA del último siglo. La última vez que esta familia había podido hablar fue el martes, sobre las siete de la tarde, por teléfono. Desde entonces, Arancha no sabía nada de ellos, como ha contado en 'La Tarde de COPE'.

"Fue justamente cuando nos estaban desalojando a nosotros aquí, en Letur. Estaba hablando con mi hermana y ellos estaban tranquilos porque en Masanasa estaba lloviendo, pero no era exagerado. Estaban más preocupados por mí, que por ellos, porque me encontraba sola y mi marido estaba fuera de casa", le ha relatado Arancha a Pilar García Muñiz en 'La Tarde de COPE'.

Los efectos de la DANA en Letur, Albacete

SIN NOTICIAS DESDE el martes

Fue entonces cuando la hermana de Arancha escuchó un golpe muy fuerte, un ruido causado por el agua y, desde entonces, no sabía nada de su familia. Tampoco de su madre, de 90 años: "Mi hermana dijo que estaba entrando agua en casa, que ya no podían abrir la puerta y que la corriente se estaba llevando el coche, que tenían aparcado en la puerta. Desde entonces, no sé nada de ellos, ni de mi hermana, ni de mi hermano, ni de mi madre".

La familia de Arancha vive en dos casas bajas contiguas en Masanasa, Valencia. Ella se había puesto en contacto con Emergencias en distintas ocasiones, también con Cruz Roja, con varios comercios y vecinos de la zona, pero las líneas están colapsadas y no había manera de tener noticias de su familia.

Por ello, aunque intentaba ser positiva y pensar que las comunicaciones están fallando, se temía lo peor. Su única esperanza era que su familia se hubiera podido refugiar en un altillo que tiene su hermano en su casa.

"Muchos dicen que es porque no hay cobertura, pero después del trauma que hemos vivido aquí, en Letur, es muy angustiosa la situación. Mi madre tiene 90 años y vive en un bajo. He visto un vídeo de la calle de al lado, que estaba completamente inundada. Si ha llegado el agua al primer piso, se los ha tragado", lamentaba Arancha, que ha hecho un llamamiento en COPE y ha pedido ayuda para poder localizar a su familia.

ATRAPADOS, PERO VIVOS

Minutos más tarde, Arancha, ya aliviada, se ha vuelto a poner en contacto con 'La Tarde de COPE'. Y es que, aunque no ha podido hablar con su familia, sí le han llegado noticias de ellos: Están atrapados, pero vivos.

"No sé mucho, pero sé que están vivos. No sé ni siquiera cómo han podido comunicarse porque la casa está completamente bloqueada. Mi hermano ha subido por el patio interno, por una tubería, hasta la azotea, y ahí tenía una rayita de cobertura. Le ha sonado el teléfono y era una chica que nos ayuda con mi madre. Le ha dado tiempo a decir: estamos vivos, avisa a mi hermana. Están llenos de barro, pero están vivos", ha relatado aliviada.

Imagen de la ciudad de Valencia a causa del fuerte temporal

Tal y como ha apuntado Pilar García Muñiz, el caso de Arancha tiene que servir para todas las personas que están en su misma situación y no pueden localizar a los suyos: "hay muchos problemas en las comunicaciones. Mucha gente está sin batería y sin cobertura. No significa que las personas que no están siendo localizables hayan tenido una tragedia. Hay que mantener la serenidad. Es muy complicado porque lleváis muchas horas con mucha incertidumbre, y lógicamente la inquietud va creciendo, pero, que casos como este, sirvan como ejemplo".

TELÉFONOS DE CONTACTO

La Generalitat Valenciana ha habilitado el teléfono 900365112 para informar sobre personas desaparecidas. Además, sigue funcionando el teléfono del 112 para emergencias generales y urgencias. Las autoridades piden insistir en el caso de no obtener respuesta.

El Ayuntamiento de Letur (Albacete), el municipio en el que continúan desaparecidas varias personas, ha habilitado también algunos números de teléfono para emergencias relacionadas con la DANA: 967 426 224 y 622 283 941.