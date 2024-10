El meteorólogo Olcina adelanta cuándo terminará la DANA y detalla las zonas a las que afectará más esta semana

Está siendo una absoluta tragedia desde ayer por la noche, y no es para menos. El paso de la DANA por la Comunidad Valenciana, Castilla – La Mancha y Andalucía está siendo devastador y, a esta hora, la cifra de víctimas mortales es de 95, rozando ya el centenar.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos han tenido un efecto letal en estas zonas de la península, y, de momento, se siguen buscando desaparecidos entre los escombros del barro. Una verdadera tragedia que, de momento, no tiene visos de acabar próximamente.

Mientras los recursos están siendo movilizados para atender a las zonas donde se ha desatado la catástrofe, principalmente en la Comunidad Valenciana, una ola de solidaridad ha inundado nuestro país. Son miles las personas que están buscando cómo ayudar a aquellos que peor lo están pasando, ya sea porque no encuentran a algún familiar, o porque lo han perdido todo.

Y mientras todo esto ocurre, son muchos los que se preguntan si ya ha pasado lo peor de la tormenta, cuánto queda de temporal y qué zonas se verán, todavía, más afectadas.

Son, precisamente, estas preguntas las que queremos resolver con un experto, que no es otro que Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.

Él mismo explicaba en 'La Tarde' que, ahora mismo, esta DANA “está afectando ahora más al norte de la Comunidad Valenciana y también al suroeste de la península. La verdad es que ha salido del territorio de la Comunidad Valenciana, quedan algunos chaparrones todavía en la zona norte de Castellón y especialmente ahora está afectando a Tarragona, al litoral de Tarragona y luego a la costa gaditana y de Huelva, a lo que llamaríamos la costa del Golfo de Cádiz” explicaba.

Hasta cuándo durará y qué zonas se verán más afectadas

Olcina detallaba que, en ese llamado Golfo de Cádiz es donde se sitúa el núcleo y, por tanto, donde hay mayor intensidad en las precipitaciones, “aunque no tan abundantes, hay que decirlo, como lo que ayer se registró en Valencia, que podríamos decir coloquialmente que fue una brutalidad lo que cayó en Valencia, en la provincia, en las comarcas del sur de la provincia de Valencia, donde se recogieron 400 litros, casi 500 en apenas cuatro horas”.

Señalaba Olcina que, en esa zona, aún habrá precipitaciones pero no serán igual de intensas que las de ayer. “Las lluvias ya no tienen tanto recorrido marítimo. Los vientos no están cruzando el mar Mediterráneo, que es lo que pasó ayer” decía.

Europa Press Valencia

Así pues, explicaba que la DANA nos abandonará a partir de la semana siguiente. “Todavía nos quedan unos días, porque fue una gota fría muy grande, se formó el pasado fin de semana, sigue circulando sobre la Península Ibérica, parece que ahora, como decíamos, se ha instalado su centro en el Golfo de Cádiz, pero todavía, hasta el fin de semana inclusive, no se deshará del todo” expresaba.

“Algún chaparrón, alguna tormenta, en los próximos días se van a poder seguir formando. No de tanta cuantía, ni mucho menos, ni tan peligrosa como ha sido lo de ayer de Valencia, pero no podemos bajar la guardia hasta el fin de semana” sentenciaba.

La "anomalía" climática por la que se desata la DANA

Fernando Valladares, investigador del CSIC y uno de los mayores expertos que tenemos en cambio climático, explicaba que el cambio climático existe, es real, y sí que tiene su influencia en un fenómeno meteorológico como es esta DANA.

Sin embargo, habla de una “anomalía” que se ha dado este verano y que ha podido desatar esta trágica DANA. “Ha sido una combinación complicada sobre un fenómeno natural que a finales del verano, en otoño, con un mar mediterráneo caliente suelen ocurrir estos episodios de lluvias. Se han sumado, yo diría, dos combinaciones que se puede atribuir al cambio climático” comenzaba explicando.

“Una, el mar Mediterráneo extraordinariamente caliente. Una cosa es que esté caliente a finales del verano y otra cosa es que hayamos pasado un verano con un mar en muchos puntos a más de 30 grados. Estos son temperaturas tropicales y es un mar extratropical. Entonces, ahí ya vemos una anomalía tremenda” decía.

EFE SEDAVÍ (VALENCIA), 30/10/2024.- Vista general del polígono industrial de Sedaví anegado a causa de las lluvias torrenciales de las últimas horas. EFE/Miguel Ángel Polo

“El segundo factor que ha hecho esto tan explosivo y catastrófico ha sido esa bolsa de aire frío, que son siempre como una amenaza, que se están facilitando por el cambio climático a través de lo que se conoce como la corriente en chorro, que es una corriente que separa la zona norte de la zona templada y que cuando esa corriente se debilita, se forman meandros, se forman vaguadas que permiten que bolsas grandísimas de aire frío vayan viniendo desde el norte hacia latitudes más templadas”.

Además, añadía que “esa bolsa de aire frío, ya la AEMET había anunciado unos días, que estaba acercándose y juntando peligrosidad con ese otro ingrediente del mar mediterráneo caliente”.