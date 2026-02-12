Ana Da Costa, hermana de preso político en Venezuela: "Zapatero se sentó a mi lado y me dijo, ¿a quién le interesa tu hermano?"

La hermana del preso político venezolano Vasco da Costa, fallecido a consecuencia de las torturas del régimen chavista, ha relatado en el programa La Linterna de COPE un sobrecogedor episodio vivido en 2016 con José Luis Rodríguez Zapatero. Durante una reunión con familiares de opositores encarcelados, y tras pedirle ayuda para su hermano, el expresidente del Gobierno le espetó: "¿Pero quién es Vasco da Costa? ¿A quién le interesa?".

Ana Da Costa ha explicado que fue convocada a la residencia del embajador de España en el Country Club de Caracas por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT). "Mi hermano estaba preso y yo quería sacarlo de prisión, iba a hablar con todo el mundo", ha asegurado. En un momento del encuentro, se dirigió directamente al expresidente: "Se sentó en el sillón al lado de mí, y yo le dije, señor Zapatero, mi hermano se llama Vasco da Costa, y es un preso político, y él está preso por decir lo que él piensa".

La respuesta de Zapatero fue tajante y, según el relato de Ana, "no habló más conmigo". Ha añadido que, pese a mostrarle un dossier con la foto de su hermano, sobre la que el expresidente "hizo un puntico al lado", la única consecuencia de aquella reunión fue "la liberación del señor Manuel Rosales", presidente del partido que la había convocado.

Alamy Stock Photo Un familiar del preso político Vasco Da Costa sostiene un cartel con su imagen durante una protesta contra la política autoritaria del Gobierno venezolano.

El calvario de la familia Da Costa no terminó ahí. Ana ha relatado que en una reunión posterior fue intimidada por un agente de seguridad. "Vino un inspector de Cevil, y me puso una pistola, o sea, abre la chaqueta y me dice, 'tienes que irte de este lugar, mira lo que tengo aquí, no me obligues a usarla'". La situación fue tan tensa que la propia seguridad del hotel tuvo que intervenir.

El destino de su hermano fue trágico. "Mi hermano siguió preso. Lo pusieron preso en el año 2014, lo soltaron en el 2017, estuvo 3 meses libres, lo agarraron el 18, lo soltaron en el 20". Vasco da Costa, un hombre de más de 60 años, falleció "a consecuencia de todo lo que lo torturaron durante hace 7 años".

La mediación de Zapatero, en entredicho

Este episodio vuelve a poner el foco sobre el controvertido papel del expresidente en Venezuela. Durante su última visita, se ha reunido con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y ha afirmado que existe "una oportunidad para la esperanza de Venezuela", mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se desvincula de sus gestiones. Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha defendido su figura: "Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero a esta tierra".

PRENSA PRESIDENCIAL VENEZUELA José Luis Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el Palacio de Miraflores de Caracas

La situación del país sigue siendo crítica, con un debate constante sobre si Nicolás Maduro se encuentra entre dos aguas y si es posible un cambio en los próximos meses. La visita de Zapatero se produce en un contexto de máxima tensión y con la comunidad internacional observando cada movimiento.

La conexión con el rescate de Plus Ultra

Paralelamente, la figura de Zapatero se ha visto relacionada con el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según desveló en COPE el jefe de investigación de El Mundo, Esteban Urreiztieta, el exministro José Luis Ábalos relató que la aprobación de la ayuda fue "una exigencia de José Luis Rodríguez Zapatero", un extremo que le habría confirmado su entonces número dos, Pedro Saura. Este hecho se suma a la controversia sobre si Zapatero estuvo implicado en un plan para que Maduro renunciara.

Las informaciones apuntan a un conseguidor, Julio Martínez, que habría firmado un contrato con una comisión del 1% si se concedía el rescate. Este intermediario percibió 458.000 euros de Plus Ultra y, a través de una de sus empresas, pagó una cantidad casi idéntica, 459.000 euros, al expresidente del Gobierno.

Un 'infierno' para los disidentes

Mientras tanto, la situación de los derechos humanos en Venezuela no mejora. Testimonios como el del preso liberado Vilca describen El Helicoide, una de las prisiones más temidas, como "un depósito de seres humanos que piensan distinto" y "el reflejo de la maldad". Las torturas denunciadas incluyen "corriente en los testículos" y "una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia".

Actualmente, se estima que podría haber hasta 1.000 presos políticos en las cárceles venezolanas. Mientras se celebran manifestaciones estudiantiles pidiendo su liberación, el debate sobre la ley de amnistía se ha pospuesto una semana más, sumiendo a Venezuela en una mezcla de esperanza e incertidumbre.