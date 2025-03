El Almirante Garat advierte del movimiento de Estados Unidos con Europa que, si ocurre, "haría de la guerra un conflicto muy largo"

Lo que pasó el viernes en el Despacho Oval es un duro golpe a Ucrania, a Europa y al derecho internacional. La “reunión” entre Donald Trump y Zelenski pareció a algunos una ceremonia de intimidación en una semana que había empezado con Washington, Moscú y China votando juntos en la ONU. Una decisión que no se veía desde hace décadas y que da una nueva señal de que algo está cambiando.

EFE Tensión entre el presidente de Ucrania, Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump

La reunión tuvo como punto y final a un Donald Trump que zanjó que el presidente ucraniano volviese cuando estuviera listo para la paz. Pero quien desencadenó todo fue el vicepresidente J.D. Vance. Alfred Liz, analista republicano ha estado con él en las distancias cortas y explica en La Linterna el repentino cambio de opinión que ha vivido el vicepresidente de Estados Unidos: pasó de detestar a Trump a ser número 2.

“Vance es una persona tranquila y más analítica, no es el tipo de persona que habla fuerte o busca llamar la atención con discursos encendidos como Trump”, asegura Liz en COPE. “En persona se muestra reservado, piensa bien lo que dice y no tiene esa energía explosiva de Trump”. Eso sí, siempre ha sido partidario de retirar el apoyo a Ucrania. Y es que, si Estados Unidos se retira, ¿los países europeos más escépticos seguirán brindando su apoyo? ¿Cómo afectaría eso al estado de ánimo de las propias tropas ucranianas?

¿Europa está en guerra con Rusia?

Dos preguntas que ha tratado de responder a Expósito el almirante Juan Rodríguez Garat, que señala en COPE que la moral, en este momento, “se nota tanto en la prensa ucraniana como en la prensa rusa que ha cambiado completamente”. Advierte de que en Rusia ahora va a ser fácil reclutar soldados, “porque muchos rusos creen que esta guerra se puede ganar en breve plazo y que pueden obtener, aparte de servir a la patria, todas las ventajas de haber estado en fila sin correr excesivos riesgos”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado en las últimas horas que Europa está en guerra con la Rusia de Putin, algo con lo que coincide el almirante español. “Es una guerra híbrida, está atacando nuestros intereses, y el mayor interés de Europa es la paz, desde 2008 está consiguiendo destruir el mundo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial”, denuncia Garat a Expósito.

EFE Foto de la cumbre por el futuro de Europa en Londres

El papel de Francia y Reino Unido

El experto militar critica que en Europa el problema que hemos tenido históricamente es que “nos hemos autoconvencido de que todo el mundo es bueno y de que, en realidad, los malos de la historia hemos sido nosotros, con nuestro imperialismo, con nuestro colonialismo, y que, por lo tanto, si nosotros dejamos de incordiar al mundo, el mundo será un lugar feliz”. Así, culpa a “falsos intelectuales” de hacer caer la conciencia de Defensa en nuestro país. “La paz no llega sola, por la paz hay que luchar, hay que construirla y hay que defenderla”, reclama.

Concretamente sobre el papel que está jugando en las últimas horas Reino Unido y Francia, recuerda Garat que Londres en el tema de Ucrania “siempre ha sido muy susceptible”. “Cuando yo todavía estaba en activo fue el país de la OTAN tras de la anexión de Corea (y todos los países occidentales decían que Corea era un caso único) que siempre estuvo advirtiendo en todas las reuniones de que esto no era un paso único, sino que era un primer paso”.

EFE El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, el premier británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron

Respecto a Francia, asegura que no ha estado en el principio pero que ahora tiene “la convicción del converso”. “Hay que reconocer que el Reino Unido y Francia están dando los pasos adecuados para liderar la respuesta de otros pueblos europeos con mucha menos capacidad de movilizar a sus poblaciones o con mucha menos capacidad de decidir, con menos liderazgo”.

El movimiento de Estados Unidos

Por último, y aunque recuerda el almirante que ya previó que Estados Unidos podía dejar de apoyar a Ucrania, lo que no pudo prever es que “cambiara de bando y apoyara a Rusia”. “A mí, verdaderamente, el hecho de que Estados Unidos votara en la Asamblea General de las Naciones Unidas al lado de Bielorrusia, de Corea del Norte, de Nicaragua y de las dictaduras militares del Sahel para absolver a Putin de su agresión a Ucrania, me ha parecido algo verdaderamente impensable”, subraya.

Si Estados Unidos levante las sanciones a Rusia haría de la guerra un conflicto muy, muy, muy largo" Juan Rodríguez Garat Almirante del Ejército

“Yo todavía no sé exactamente si Trump entiende exactamente lo que está haciendo”, critica el militar. Así, ha querido advertir de las consecuencias de que Washington levante las sanciones a Moscú por la guerra. “Entiendo que cese el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, pero no podría entender, ni yo ni la mayor parte del pueblo americano que apoya las sanciones, no podría entender que Estados Unidos levante unilateralmente las sanciones a Rusia, porque eso sí que haría de la guerra un conflicto muy, muy, muy largo”, concluye.