El temor de Juanma Castaño al escuchar las palabras de Álvaro Morata: "Valoro mucho su valentía, pero..."

Álvaro Morata falló contra Portugal el pasado domingo el penalti que no permitió a España revalidar la Liga de las Naciones. El capitán de la selección española lamentó su error y, a la conclusión del partido, no dio por segura su presencia en la siguiente convocatoria de Luis de la Fuente.

MORATA Y SU MUJER RECIBEN AMENAZAS EN REDES SOCIALES

El delantero fue objeto de numerosas críticas y su mujer, Alice Campello, denunció las amenazas recibidas en sus redes sociales. Y para ello, publicó varias capturas de pantalla.

"Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie", rezaba una de las amenazas.

Pero Alice también quiso mostrar el lado bueno de todo esto y publicó varios mensajes de ánimo y apoyo hacia Álvaro Morata. "No hagáis caso a la gente mala y envidiosa que hay por el mundo", era uno de esos mensajes positivos que recibió Campello.

MORATA HABLA EN MOVISTAR DE LO OCURRIDO

Y sobre todo ello, ha hablado Álvaro Morata este miércoles en una entrevista a Movistar que servía como presentación de su documental 'Morata: no saben quién soy'. La charla, tal y como contó Mónica Marchante, fue grabada este pasado martes.

"Es una situación que no es nueva y sé como afrontarla. Estoy jodido. Jodidísimo... Soy el primero al que le fastidia todo esto...", explicaba a Mónica Marchante y Carlos Martínez.

Y añadía sobre el penalti: "Ahora cierro los ojos y vuelo a imaginarme la situación. Tenía claro dónde lo iba a tirar. Hasta que cogí carrerilla y cambié de opinión".

LA REFLEXIÓN DE JUANMA CASTAÑO AL ESCUCHAR A MORATA

Juanma Castaño, durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, quiso romper una lanza en favor de Álvaro Morata tras escuchar las palabras del delantero en la entrevista en 'Movistar+'.

"Yo valoro mucho la valentía de Morata a la hora de exponer sus miedos y su situación. Me parece muy plausible que alguien se ponga delante de una cámara de televisión y cuente todo esto", empezaba diciendo el director del programa.

Y agregaba: "Lo valoro muchísimo y la única pena que me da es que creo que, por desgracia, esto es gasolina, más gasolina para los que quieren hacer daño".

Juanma Castaño quiso explicar sus palabras y comentó para finalizar: "Cuando ven que consiguen hacer daño es cuando insisten por ahí. Eso es lo que me da pena de todo esto. Que, por un lado, está bien denunciar el acoso que se sufre en redes y, por otro lado, muchas veces pienso que es mejor no decir nada porque, si no dices nada, yo creo que se acaban cansando".

