El alcalde de Torrelameu se lleva un 'Zas' por cambiar el idioma de las señales de tráfico

Tiempo de lectura: 1



Este viernes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al alcalde del municipio Torrelameu, Carles Comes, en la provincia de Lleida. Comes ha sido noticia durante las últimas semanas por cambiar las señales de tráfico del inglés STOP por PAREU, en catalán. “Bienvenidos a una nueva entrega del serial ‘Intelectuales de la República proclamada pero no implementada porque votar no es un delito y yo fui a merendar… de Cataluña’” arranca Herrero. Eso sí, el propio alcalde ha aclarado que el coste de estos cambios lo asumirán él mismo y un empresario, y no saldrá de las arcas del ayuntamiento. También ha mantenido que este cambio no tiene nada que ver con el independentismo, sino que se trata de una medida orientada a proteger la lengua, algo que aclara con dos ejemplos.