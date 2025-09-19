Salvador, profesor de Castilleja de la Cuesta: "Me encantaría poder comprender todas las especies animales. Incluso los pájaros, que también tienen sus códigos de comunicación"

Llega el momento de hablar con nuestros 'Fósforos'. En el 900.50.60.06, los oyentes nos cuentan qué superpoderes querrían tener. Como, por ejemplo, el poder de salir bien en las fotos, el poder de convencer a la persona con la que estás hablando, etc.

Salvador tiene clara su respuesta al tema del día. Es profesor en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Y, más allá de eso, ha contado que con el tema de los sueños, recordó "estar mudo en un sueño. Todo esto viene porque me encantaría poder comprender todas las especies animales. Incluso los pájaros, que también tienen sus códigos de comunicación".

José Manuel es el primer 'Fósforo' que explica que le encantaría viajar en el tiempo "y me gustaría poder estar en Moncloa. Ahí controlo todo. Perdón por la broma. También me encantaría viajar en el tiempo para cambiar decisiones de las que luego me he arrepentido".

"Me gustaría viajar en el tiempo para conocer a George Bush padre, indudablemente", dice generando un debate entre los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, cuenta que tiene un superpoder. Tiene sueños lúcidos muy reales. Desde pequeño. Lo descubrió de casualidad "y ahora hay libros que explican cómo provocarlos. El sueño es mucho más real y tiene la particularidad de que tú puedes hacer lo que quieras. Incluso con los personajes que están en tus sueños, puedes transformarlo. Lo más increíble que puedes hacer, es volar".

"lo que pasa con los sueños lúcidos es que te pones nervioso de la emoción y te despiertas"

Solamente hay algo: le pasa menos porque te pones "nervioso de la emoción y te despiertas. Lo primero que hago es tirarme por la ventana y volar. Entonces esto se lo cuento a mi mujer y ella se preocupa porque dice: 'a ver si un día vas a pensar que estás volando y te tiras de verdad por la ventana'".

Miguel Ángel, por otro lado, cuenta que su superpoder sería "como la película que vi de Mel Gibson: ¿en qué piensan las mujeres? Me cuesta a veces entender en lo que piensa mi mujer. Pienso si me lo dice con doble intención o no. Te la deja caer".

Una 'Fósfora', llamada María Luisa, dice que se encuentra en el salón de su casa y disfrutando de 'Herrera en COPE'. A ella le encantaría poder mirar a los ojos a la persona que tenga delante y saber si es buena o mala, porque "hay muchas veces que te llevas percepciones equivocadas".

Por último, recogemos el testimonio de otra 'Fósfora' a la que le encantaría volver a la época de Jesucristo y borrar media vida. "En aquella época en la que él iba por el Jordán, me gustaría ir con él por allí. También me gustaría volar. Soñaba que volaba y veía todo abajo. Era una maravilla", relata. Pero, sobre borrar la mitad de su vida, dice que querría borrar las "cosas malas. Es una enseñanza, pero cuando llegas a mayor".