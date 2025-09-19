Santi Cañizares, exportero de la Selección: "Unai Simón, David Raya y Joan García son los tres mejores de España"

EL FC Barcelona debutaba este jueves en la Champions League jugando contra el Newcastle en St James Park y lo hizo con un trabajado triunfo (1-2). Partido que estuvo marcado por la ausencia de Lamine Yamal, que seguramente tampoco podrá jugar contra el Getafe este próximo domingo, tal y como insinuó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido.

PA / Cordon Press Barcelona's Marcus Rashford celebrates scoring their side's first goal of the game during the UEFA Champions League league phase match at St. James' Park, Newcastle. Picture date: Thursday September 18, 2025.

joan garcía y rashford sostienen al barcelona en inglaterra

El equipo azulgrana llegaba al encuentro invicto en Liga. Pero la visita a las urracas no era sencilla y muestra de ello fue que Joan García se tuvo que emplear a fondo en varias ocasiones. La más destacada fue en el minuto 20, cuando Harvey Barnes le fusiló con un disparo a bocajarro y demostró sus grandes reflejos sacando el pie derecho para evitar el 1-0 del conjunto inglés.

Y sin ese paradón quizás el partido se hubiera desarrollado de otra forma. Sin embargo, en la segunda parte dos zarpazos de Marcus Rashford dieron la victoria al Barça. El 0-1 llegó tras un remate de cabeza del inglés a un centro de Koundé desde la derecha y el 0-2 subió al marcador después de que el extremo superara a Pope con un zapatazo imparable desde fuera del área.

EFE NEWCASTLE (United Kingdom), 18/09/2025.- Anthony Gordon (L) of Newcastle in action against Barcelona goalkeeper Joan Garcia during the UEFA Champions League league phase match between Newcastle United and Barcelona in Newcastle, Britain, 18 September 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD

Aunque antes del pitido final, todavía hubo tiempo para que Anthony Gordon recortara distancias en el marcador anotando el 1-2 antes del minuto 90 y para que Joan García evitara el empate con alguna parada.

¿CONVOCARÍA CAÑIZARES A JOAN GARCÍA PARA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA?

El portero azulgrana está siendo uno de los jugadores más destacados del FC Barcelona en este inicio de temporada. El conjunto azulgrana pagó su cláusula tras su gran temporada en el Espanyol y está demostrando estar a la altura.

EFE Joan García, en un entrenamiento del FC Barcelona.

Aunque, por el momento, ese arranque no le ha servido para ser citado por Luis de la Fuente para jugar con la selección española. Pero tras el partido de este jueves, los tertulianos y comentaristas de El Partidazo de COPE empezaron a debatir sobre la presencia del guardameta en la convocatoria del mes de octubre.

Por ese motivo, Juanma Castaño charló con Santi Cañizares, quien conoce muy bien cómo funciona el vestuario de España, que defendió la portería del combinado nacional en 46 ocasiones.

El director de El Partidazo de COPE preguntó directamente al comentarista quiénes son los tres que llevaría al Mundial y dijo: "No sé a quién pondría porque debería trabajar con ellos y tengo que ver cómo están. Pero es bastante claro que en este momento, Unai Simón, David Raya y Joan García son claramente los tres mejores porteos de España".

Y para finalizar, Cañizares explicó quién sería su portero titular. "Para mí el titular es Unai Simón mientras no se demuestre lo contrario y mientras no baje su rendimiento. Pero lo dije hace un mes, esto cae por su propio peso. La portería no engaña a nadie y la portería hará internacional con España a Joan García", apuntó.

