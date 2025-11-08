La necesaria lucha contra el calentamiento

Se celebra en Belém, en la Amazonia de Brasil, la COP30, la cumbre del clima organizada por Naciones Unidas. El lugar donde se produce este encuentro permite comprender de forma rápida las consecuencias que tiene el cambio climático para los más pobres. Belém tiene buena parte de sus calles por debajo del nivel del mar y no cuenta con arbolado.

La COP de Brasil se celebra diez años después del Acuerdo de París, que estableció como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial a un grado y medio sobre la temperatura preindustrial. Hay evidencias científicas de que estamos ya por encima de ese grado y medio. Toca en esta ocasión renovar los compromisos de cada país para reducir las emisiones globales. Menos de 70 países han presentado esos planes.

La otra gran cuestión que se va a debatir en Brasil, de nuevo, es la aportación financiera de los países ricos a los países pobres para ayudarles a hacer su transición energética. El año pasado se llegó a un compromiso de ayudas por valor de 300.000 millones de dólares anuales, cifra muy por debajo de la que sería necesaria. Los países pobres que todavía no han alcanzado niveles adecuados de desarrollo deberían poder alcanzarlos usando de forma progresiva energías limpias, que son más caras. Es necesaria la aportación de los países ricos, que han conseguido su riqueza en gran medida gracias a energías contaminantes. La lucha para mitigar la subida de las temperaturas nada tiene que ver con una agenda oculta ni con una conspiración contra los valores, la cultura y la soberanía de cada país.