El lunes arranca la huelga de maquinistas y Renfe confirma los servicios mínimos: consulta qué trenes estarán circulando

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario, CCOO, UGT y Semaf, mantienen la convocatoria de huelga del 9 al 11 de febrero tras finalizar sin acuerdo la segunda reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente. A pesar de los esfuerzos del ministro, que ya suma dos encuentros y se prepara para un tercero, no se ha logrado desactivar el paro, como han analizado Jorge Bustos y Pilar Cisneros en el programa 'Herrera en COPE'.

Avances insuficientes en la negociación

Aunque la reunión de tres horas y media ha discurrido en un "tono constructivo" y se han producido avances, estos no son suficientes. La portavoz de Comisiones Obreras, Pepa Páez, ha explicado que aún "quedan muchas cosas por por hablar". Según Páez, desde Transportes han comunicado que "se están haciendo trámites con Hacienda para autorización de más inversión en mantenimiento" y "más empleo", pero ha sentenciado: "hemos ido avanzando, pero no no lo suficiente como para tener cosas cerradas".

Hemos ido avanzando, pero no lo suficiente como para tener cosas cerradas" Pepa Páez Portavoz de Comisiones Obreras

Claridad normativa como principal escollo

Además de un refuerzo de la plantilla y un cambio de modelo en el mantenimiento, los sindicatos exigen clarificar la normativa. Diego Martínez, secretario general de SEMAF, ha insistido en la necesidad de "establecer mucha mucha norma nacional que entendemos que tiene que clarificar todo lo que es la profesión". El objetivo, según Martínez, es "homogeneizar toda la normativa y la regulación nacional" para evitar la "mucha confusión y mucha diferencia de interpretación entre empresas ferroviarias".

La red de Rodalies de Cataluña ha amanecido este sábado con un servicio parcial generalizado

Así quedan los servicios mínimos

Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Transportes ya ha fijado los servicios mínimos para la huelga que arranca este lunes. En Cercanías, se establece un 65 % en hora punta y un 50 % durante el resto de la jornada. Para los trenes de Media Distancia se garantiza la circulación del 65 % de los convoyes, mientras que en Larga Distancia y Alta Velocidad el porcentaje se eleva al 73 %.

En lo que respecta al transporte de mercancías, los servicios mínimos se han fijado en un 21 %. Esta medida afectará específicamente a mercancías perecederas, mercancías peligrosas, así como al transporte de combustibles, coches y bienes siderúrgicos.