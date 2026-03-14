Casa Emaús celebra su 25 aniversario como "fragua y hospital de militantes cristianos"

La Casa Emaús celebra su 25 aniversario convertida en un referente para la militancia cristiana. Ubicada en Torremocha del Jarama (Madrid), esta casa, impulsada y gestionada por la asociación Encuentro y Solidaridad, funciona como un espacio al servicio de la Iglesia y de los pobres bajo los principios de colaboración, austeridad y silencio.

Este fin de semana conmemoran el aniversario con un amplio programa de actividades que culminará el domingo con una eucaristía presidida por el obispo de Alcalá de Henares, don Antonio Prieto, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello.

Una 'pandilla de amigos' con un ideal

El propio Argüello ha definido la Casa de Emaús como "un testimonio de lo que puede hacer el trabajo de una pandilla de amigos, movida por el ideal de una espiritualidad de encarnación y apostólica". La casa fue levantada gracias al esfuerzo de cientos de militantes laicos que, como explica Ana Sánchez, bibliotecaria de la institución, buscaban crear un lugar para vivir el compromiso bautismal. "Un buen resumen es algo que hemos dicho muchas veces, fragua de militantes y hospital, donde curarse las heridas del trabajo en el mundo", afirma.

La semilla de esta iniciativa fue plantada por la espiritualidad de encarnación de Guillermo Rovirosa, y materializada por Julián Gómez Castillo junto a los movimientos apostólicos herederos de su legado.

Un punto de encuentro para todos

Desde sus inicios, Casa Emaús se ha puesto al servicio de parroquias, movimientos, colectivos eclesiales y sociales. Julián García, responsable de comunicación, destaca que por la casa han pasado "mucha gente de parroquias, comunidades cristianas, misioneros, luchadores en distintos ámbitos sociopolíticos, grupos de profesionales que se plantean su profesión al servicio de la justicia, incluso grupos de musulmanes". Esta diversidad ha sido, para él, la clave del enriquecimiento mutuo: "Todos nos hemos aportado algo unos a otros, y todos hemos recogido algo de otros".

Autogestión y gratuidad como testimonio

El proyecto nació sin subvenciones ni créditos y se mantiene hoy gracias a un modelo de autogestión y gratuidad basado en el compromiso de los laicos. Ana Sánchez explica que la clave es "la fidelidad al estilo militante", invitando a todos los que usan la casa a sentirla como propia y a colaborar en su mantenimiento. Este modelo, basado en la organización y los pequeños detalles, es el que permite su sostenibilidad en un contexto muy diferente al de hace 25 años.

Todo en Casa Emaús tiene una intención apostólica, desde los cursos formativos hasta el menú o la limpieza. Según Julián García, se ofrece a los visitantes participar en esta organización en común "como testimonio de que es posible organizar la sociedad de otras maneras para el bien común". Cada detalle, desde la austeridad hasta la distribución de espacios para el trabajo, la oración o el ocio, está pensado para contagiar un espíritu de solidaridad y evangelio vivo.