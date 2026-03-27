Barbastro presume de Semana Santa: "Somos cofrades los 365 días del año. Lo verdaderamente crucial es la fe y la tradición"

En la ciudad de Barbastro, la tercera más poblada de Huesca, la Semana Santa se vive con intensidad. Con más de 2.000 cofrades para una población de unos 17.000 habitantes, esta festividad, reconocida como de Interés Turístico Nacional, representa un pilar fundamental en la vida social y espiritual del municipio. Así lo ha explicado Carlos Azcón Franco, vocal de economía y patrimonio de la junta coordinadora de Cofradías, en 'La Linterna de la Iglesia' que presenta Irene Pozo, y que por cierto es la pregonera este año.

Cofrades los 365 días del año

Carlos Azcón subraya que el compromiso de los cofrades va más allá de los días de procesión. "Nos gusta decir que somos cofrades 24/7, 365 días del año", afirma, desmontando la idea de que la actividad se limita a la primavera. Para Azcón, la estética de las procesiones es importante para transmitir el mensaje, pero es secundaria. Lo verdaderamente crucial es el fondo: la fe y la tradición que se cultivan durante meses.

Este trabajo constante se materializa en una amplia actividad social y cultural fuera de la organización de las procesiones. Las cofradías participan en movimientos asociativos, organizan colectas, conciertos y actos culturales, y desarrollan una importante labor de acción social y asistencia en centros de mayores. "Si no, nos quedaríamos simplemente en finales de marzo o primeros de abril y tendríamos que recoger hasta el año próximo, y no se trata de esto", ha señalado Azcón.

Una vida de cofradía y esperanza

Con más de treinta años vinculado a las cofradías, la trayectoria de Carlos Azcón es un reflejo de la evolución de la propia Semana Santa. Se unió en 1990 a la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, y reconoce que al principio era "un cofrade de Viernes Santo", cuya participación se limitaba a la procesión. En aquellos años, la actividad de las cofradías era menor y no tenían el auge que experimentarían después.

Sin embargo, su implicación fue creciendo con el tiempo. La incorporación de su familia, su esposa e hijas, le hizo "crecer también en la fe, en familia" y forjar vínculos de amistad y compañerismo que considera "lo más importante de todo esto". Su experiencia personal, titulada por él mismo como "una vida de cofradía y esperanza", sirve de espejo para muchos jóvenes que hoy inician su mismo camino.

La recuperación de un valioso patrimonio

Uno de los grandes retos ha sido la conservación y ampliación del patrimonio. La Semana Santa de Barbastro sufrió la pérdida de todas sus imágenes en el año 1936, y su recuperación fue un proceso lento y costoso. No fue hasta finales de los años 50 cuando se restituyeron la mayoría de los pasos. A partir del año 2000, la celebración tomó un nuevo impulso que se tradujo en un esfuerzo renovado por enriquecer su legado artístico.

Gracias a este esfuerzo, en los últimos años se han incorporado seis o siete pasos procesionales nuevos, pasando de 11 a los 17 pasos actuales. Azcón destaca el salto de calidad: "Se ha trabajado mucho en recuperar imágenes que sean tallas". Las nuevas adquisiciones son obras de imagineros de prestigio, dejando atrás las antiguas figuras de "cartón piedra" para dotar a la Semana Santa de un patrimonio con mayor valor artístico.

Para Azcón, ser cofrade es "una forma de ver la vida" que le ha permitido forjar amistades y crecer en la fe. De cara al futuro, considera fundamental el relevo generacional y anima a los jóvenes a implicarse. "Es un reto importante, porque es continuar una tradición", sostiene, convencido de que los valores que se aprenden en las cofradías son "todos positivos".

Finalmente, Azcón hace un llamamiento para que los más jóvenes cojan las riendas. Considera que sus nuevas ideas y su visión renovada son clave para el futuro. "Lo importante es que ahora la gente joven, pues, sean sus ideas también las que tiren del carro", ha concluido, defendiendo que es el momento de darles paso para asegurar la continuidad de esta arraigada tradición.