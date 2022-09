Luis Tosar en 'Herrera en COPE': “Celda 211 me ayudó a dar un salto muy grande en mi carrera profesional”

Luis, es uno de los actores más admirados de España por películas como “Celda 211”, “El Niño”, “Cien años de perdón”, etc. Muchas personas, cuando lo ven piensan que es una persona seria, pero todo lo contrario, las apariencias engañan en muchas ocasiones, Luis dice: “A veces, las apariencias engañan mucho. En mi caso, suelen engañar porque la gente me tilda de una cosa que luego no es, imagino que será por el papel que suelo hacer”. “Mi hijo me dice que tengo cara de malo y las cejas muy grandes”. - Dice el actor a modo de broma.