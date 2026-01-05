Isabel Rojas Estapé, psicóloga: "No soy partidaria de dejar a un niño llorar, pero sí de que esté solo un rato, irte y luego volver. Así se va dando cuenta de que el miedo no es real"

La psicóloga clínica Isabel Rojas Estapé ha explicado en 'Herrera en COPE' la importancia de que los padres acompañen a sus hijos en el aprendizaje y la gestión de sus emociones desde una edad temprana.

Durante su entrevista en el programa, la experta ha presentado su saga infantil 'La neurona exploradora', una herramienta diseñada para que los niños, y también sus padres, entiendan emociones universales como la tristeza, la alegría, la rabia o el miedo.

El miedo, una emoción por explorar

Rojas Estapé señala que el miedo es una de las cuatro emociones básicas del ser humano y aparece de forma casi innata. Según la psicóloga, los niños, especialmente entre los 3 y los 8 años, poseen un "mundo interior enorme" y una gran creatividad debido a que su cerebro está en "plena expansión". Este neurodesarrollo da lugar a la aparición de mundos paralelos, siendo la época del amigo imaginario y de historias inverosímiles.

En su último libro, 'Tengo un nudo en la tripa', la autora se centra en el miedo e identifica los tres grandes temores infantiles: el miedo a la oscuridad, el miedo a los perros o animales grandes, y el miedo a nadar. "Hay tantos miedos como niños en esta vida", matiza, aunque el miedo a la oscuridad es uno de los más comunes porque los niños se enfrentan a él cada noche.

La experta detalla que al llegar la noche, el cansancio y la falta de luz se combinan. Es entonces cuando la imaginación del niño "empieza a crear ese mundo paralelo" donde un armario se convierte en un monstruo. El objetivo, según explica, es enseñar a los padres a ayudar a sus hijos a comprender que "tener miedo es supernatural", pero que se puede aprender a gestionar para que no les bloquee.





Acompañar sin sobreproteger

La clave, según Isabel Rojas Estapé, es "acompañar, pero sin sobreproteger en exceso" para no criar "niños frágiles, niños de cristal". Para ello, recomienda un proceso de tres pasos: primero, conocer muy bien al propio hijo (si es más creativo, sensible, etc.); segundo, detectar a qué le tiene miedo concretamente, observando sus conductas evitativas; y tercero, exponerle poquito a poco a ese miedo.

La psicóloga sugiere usar palabras de afirmación, llevar el miedo al absurdo para hacerlo divertido y, finalmente, dejar al niño frente a ese miedo de forma progresiva. Rojas Estapé aclara que no es partidaria de "dejar al niño llorar", sino de un acompañamiento gradual para que el niño se dé cuenta de que el miedo no es real, sino que está en su cabeza.

Rojas Estapé advierte de que los padres se proyectan muchísimo en los niños, inculcándoles sus propios miedos de forma inconsciente. "Los hipocondriacos [...] se convierten en un hipocondríaco, pero por lo que has recibido", ejemplifica. Por ello, insiste en la necesidad de que los padres se conozcan a sí mismos y sus propias heridas para no traspasarlas a sus hijos.

Las rabietas y cómo gestionarlas

La autora explica que su saga 'La neurona exploradora' busca traducir a un lenguaje infantil los conceptos que explica a los adultos en consulta, como la función del cortisol, la amígdala o la corteza prefrontal. Cuando la amígdala está "secuestrada" por una emoción intensa como el miedo o la rabia, genera cortisol, la hormona del estrés, provocando que el niño se bloquee o llore.

Nuestra peor versión la sacamos en casa" Isabel Rojas Estapé Psicóloga

En cuanto a las rabietas, frecuentes en Navidad, la psicóloga indica que suelen venir de un estado de estrés mantenido en el niño. Critica la tendencia de los padres a sacar su peor versión en casa, como ella misma dice: "Nuestra peor versión la sacamos en casa". Reaccionar con frases como "no te pongas así" o "deja de tener miedo" solo genera más cortisol y bloquea más al niño.

La estrategia correcta ante una rabieta es, primero, entender y validar la emoción del niño. Una vez el niño se siente comprendido, se puede empezar a razonar con él y usar el humor. Finalmente, recomienda terminar siempre con contacto físico, como un abrazo, para que el niño se sienta arropado y se calme.

Finalmente, la recomendación principal de la psicóloga si solo se pudiera hacer una cosa es "normalizar la salud mental y la psicología en casa". Hablar abiertamente de emociones y de cómo uno se siente ayuda a los niños a conocerse, comprenderse y, en última instancia, a gestionarse mejor a lo largo de la vida, porque, como afirma su lema en consulta: "comprender, es aliviar".