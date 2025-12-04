Jorge Alcalde, divulgador de ciencia, sobre la forma de la Tierra: "No vemos que es curva porque nuestra vista no ve más allá de 4 kilómetros de distancia, no es suficiente para notarlo"

El divulgador científico Jorge Alcalde ha visitado un día más el programa Herrera en COPE para resolver algunas de las dudas más curiosas de los más pequeños en la sección 'La Ciencia con Jorge Alcalde', junto a Alberto Herrera. La primera pregunta, formulada por Rafa, de 7 años, ha abordado uno de los temas que más debate genera, incluso entre adultos: "Si la tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?".

Alcalde ha comenzado explicando que la razón por la que no nos caemos es la gravedad terrestre. "En el espacio no hay arriba y abajo", ha señalado, y es la gravedad la que nos ata al planeta, estableciendo que el "abajo" siempre es el centro de la tierra. El científico lo ha descrito "como un hilito que nos une con el centro de la tierra", independientemente del lugar de la superficie en el que nos encontremos.

Respecto a por qué no podemos percibir la curvatura a simple vista, la respuesta está en nuestra limitada perspectiva. "Nuestra visión es muy chiquitita", ha comentado Alcalde. Desde nuestra altura, apenas podemos ver a un máximo de 4 kilómetros a nuestro alrededor, una distancia insuficiente para notar las diferencias de nivel que genera la curvatura de la Tierra. Para apreciarla, ha concluido, "hay que salir al espacio".

Los anillos de la Tierra y los viajes en el tiempo

La sección ha continuado con la pregunta de Pepe, de 4 años, sobre por qué la Tierra no tiene anillos como Saturno. Alcalde ha aclarado que los anillos de Saturno son "restos de polvo, de hielo, de pequeños fragmentos" que quedaron atrapados por la gravedad del planeta. La Tierra, ha explicado, pudo tenerlos, pero su cercanía al Sol y la fuerza del viento solar habrían barrido esas partículas. Una de las teorías es que la formación de la Luna se debió al impacto de un gran meteorito, y los escombros restantes pudieron ser dispersados por este motivo.

Manuela, de 8 años, ha planteado otra de las grandes cuestiones cósmicas: si alguien nos observara desde otro sistema solar, ¿vería el presente o el pasado? El divulgador ha confirmado que, efectivamente, verían el pasado. "Viajar en el espacio es también viajar hacia atrás en el tiempo", ha afirmado. La luz tarda miles o millones de años en llegar de un punto a otro del cosmos, por lo que unos hipotéticos observadores lejanos podrían estar viendo la época de los dinosaurios o incluso la formación de nuestro planeta.

Ciencia y fe, ¿son compatibles?

Finalmente, Isabel, de 10 años, ha formulado la pregunta más trascendental: "¿Para un científico es más difícil creer en Dios?". Jorge Alcalde ha sido tajante: "No, no es más difícil". Ha defendido que la ciencia y la fe "son dos herramientas para conocer el mundo" y que no son incompatibles. "Conozco a muchísimos científicos y científicas que son creyentes", ha asegurado.

Alamy Stock Photo Vistas del planeta Tierra

La razón de esta compatibilidad, según Alcalde, es que la ciencia, lejos de cerrar puertas, abre nuevas incógnitas con cada respuesta. "Cada vez que la ciencia responde una pregunta, se abren cinco preguntas más", como qué había antes del Big Bang. Alberto Herrera ha añadido a la reflexión la pregunta fundamental del "porqué", tanto del origen del cosmos como de la existencia de la conciencia, algo que, según sus palabras, "excede las leyes de la naturaleza".

El propio Jorge Alcalde ha concluido que la capacidad de hacerse preguntas es una característica genuinamente humana. "Probablemente, somos los únicos animales que nos preguntamos cosas. Todos nuestros niños que nos han preguntado hoy comparten con el resto de la humanidad (...) que son preguntones, y eso es muy bueno", ha finalizado.