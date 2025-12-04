"La política fiscal con los autónomos se podría calificar como 'delito de odio', hay 3 millones de españoles a los que odian porque, si no es así, es que no me lo puedo explicar"

El programa 'Herrera en COPE' se ha hecho eco del testimonio de la empresaria Sandra Sanz, gerente de una cadena de pastelerías en Zaragoza, que se ha hecho viral por exponer las dificultades que atraviesan las pymes y los autónomos en España. A raíz de sus declaraciones, el presentador Jorge Bustos ha calificado la política fiscal del Gobierno con este colectivo como un 'delito de odio'.

La cruda realidad de los autónomos

El testimonio de Sandra Sanz, compartido por María José Navarro, refleja una lucha constante. "¿Quién me paga a mí mis bajas? Es que yo no enfermo, es que mi cuerpo ya no enferma porque está en alerta permanentemente desde hace 13 años que estoy con los negocios", ha afirmado la empresaria. Esta situación, según Sanz, obliga a dosificar los ingresos porque "no todos los meses son lineales", convirtiéndose algunos en una "ruina para la mayor parte de los autónomos".

Sanz ha detallado que, durante los meses malos, "nadie te perdona nada". Ha explicado que incluso cuando los trabajadores están de vacaciones, ella debe seguir pagando "el alquiler a tus caseros" y a los "proveedores". Esta presión financiera no se limita a un solo mes, sino que "acaban siendo trimestres enteros".

Una política fiscal calificada de 'delito de odio'

Tras escuchar el testimonio, Jorge Bustos ha ofrecido una contundente valoración. "Yo creo que la política fiscal de este gobierno con los autónomos se podría calificar de delito de odio", ha sentenciado el presentador. Bustos considera que el ejecutivo odia a este colectivo, al que describe como "una minoría de 3 millones de españoles".

La política fiscal con los autónomos se podría calificar de delito de odio" Jorge Bustos Periodista

Para Bustos, esta es la única explicación posible ante la situación que viven. "Hay 3 millones de españoles a los que odian porque, si no es así, es que no me lo puedo explicar", ha añadido. El presentador ha concluido reafirmando la idea de que los autónomos, tal y como exponía Sanz, "no pueden ni ponerse enfermos".