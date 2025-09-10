Arturo Pérez-Reverte confiesa su único temor sobre la muerte: "Sé cómo me gustaría morir"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha visitado el programa 'Herrera en COPE' para conversar con Alberto Herrera sobre su nueva novela, "Misión en París".

Sin embargo, al final de la entrevista, la conversación ha derivado hacia un tema mucho más profundo y personal: la muerte. El autor ha compartido una sincera reflexión sobre cómo afronta el final de su vida, revelando cuál es su único y verdadero temor al respecto.

Arturo Pérez-Reverte, en 'Herrera en COPE'

Pérez-Reverte, que cumplirá 74 años en dos meses, ha afirmado con rotundidad que no le apetece morir mientras pueda "seguir vivo con dignidad". Fruto de su experiencia como reportero de guerra, el escritor ha explicado que ha visto "morir a mucha gente" de formas muy distintas. "Sé cómo se muere, sé cómo muere la gente y sé cómo me gustaría morir a mí", ha sentenciado.

Lo único que tengo miedo de verdad es a morir de mala manera, sin capacidad para hacerle frente y mirarle a la cara" Arturo Pérez-Reverte Escritor

Morir como se ha vivido

Para el académico, una mala muerte "te puede estropear muchas cosas", por lo que su verdadero temor es "perder las maneras" en ese instante final. Por ello, ha confesado cuál sería para él un final coherente con su trayectoria: "A mí me gustaría terminar en el mar, por ejemplo. Un día en el barco, un temporal y ahí se acabó Arturo. Una forma de acuerdo con tu vida. Morir como has vivido, yo he vivido así, ha sido mi vida".

El escritor también ha vinculado esta conciencia sobre la finitud con su oficio, que se convierte en un motor para seguir adelante. "Para mí escribir una novela es una manera de estar vivo, de estar lúcido y atento", ha explicado. Consciente del paso del tiempo, Pérez-Reverte asume su futuro con realismo y tiene la certeza de que su carrera literaria tendrá un final abrupto: "Escucha una cosa, Alberto, un día una novela mía quedará a la mitad sin terminar. Lo sé, tengo la certeza de eso"