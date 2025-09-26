‘Lawfare’: qué significa y por qué se ha convertido en el término de moda en la política

El vocabulario jurídico y político español ha sumado un nuevo anglicismo que ya se utiliza de forma recurrente: 'lawfare'. En la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', la periodista 'Rebeca Argudo' ha explicado junto a Jorge Bustos el significado de este término. Teóricamente, el 'lawfare' se refiere a la 'instrumentalización de la justicia' con fines políticos, en lugar de aplicarla de manera igualitaria.

En la práctica, según ha detallado Argudo, “es el concepto enarbolado para convertir mediáticamente un caso judicial, que podría suponer un escándalo, en el subterfugio mediante el que presentarse como víctima del ataque sistemático orquestado por el oponente político”.

¿Qué es 'lawfare' y qué no?

La periodista ha ilustrado el concepto con ejemplos de la actualidad. Así, se consideraría ‘lawfare’ sentar en el banquillo al hermano del presidente del gobierno, imputado por prevaricación y tráfico de influencias, o investigar a su esposa por malversación, tráfico de influencias y otros delitos. También entraría en esta categoría abrir juicio oral al fiscal general del estado por revelación de secretos.

Europa Press Imagen de archivo de Pedro Sánchez junto a su mujer Begoña Gómez en un acto del PSOE

Sin embargo, no sería ‘lawfare’, según la misma lógica expuesta, investigar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal. En este caso, se presentaría como “la prueba irrefutable de que la justicia funciona pese a toda injerencia”. Tampoco lo sería que la fiscal en el procedimiento contra el fiscal general sea su número dos y reclame su absolución.

El infierno son los otros

Por todo ello, Argudo concluye con una irónica comparación que resume el uso selectivo del término en la arena política: “Law fair es a la política lo que el infierno para siempre son los otros”.