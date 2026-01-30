El veto a un debate sobre la Guerra Civil reabre la polémica: "A algunos les renta que las heridas sigan abiertas"

La reciente cancelación de unas jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla, organizadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, ha reavivado el debate sobre la polarización y la cultura de la cancelación en España. La polémica se desató tras las amenazas de boicot por parte de grupos de extrema izquierda, motivadas por la negativa del escritor David Uclés a compartir cartel con figuras como Iván Espinosa de los Monteros.

Este suceso ha servido a la periodista Rebeca Argudo, en su sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa Herrera en COPE con Jorge Bustos, para reflexionar sobre la preocupante deriva del debate público. Argudo describe la situación como un “distópico y posmoderno efecto mariposa”, donde la decisión de un escritor en redes sociales desencadena la suspensión de un evento cultural.

El diálogo como valor fundamental

Para la periodista, lo realmente alarmante no es el “postureo ideológico y mala educación” del autor, sino que “le sigan en infame conga ciertos representantes políticos”. Argudo ha recordado que se está aplaudiendo el faltar a la palabra dada mientras se niega el debate con quien se discrepa. “Parecen olvidar que la pluralidad política es, junto a la libertad, la justicia y la igualdad, valor superior de nuestra Constitución”.

En su análisis, Argudo defiende que es precisamente el diálogo y “el libre intercambio de ideas” el mejor método para “avanzar en el conocimiento y deshacer entuertos”.

La colaboradora de COPE ha traído a colación al periodista Manuel Chaves Nogales, quien ya alertaba de que la estupidez y la crueldad “se enseñoreaban en España”. Argudo ha citado sus palabras para ilustrar la equidistancia ante la barbarie: “Ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse, idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los 2 bandos en que se partiera España”.

Finalmente, Rebeca Argudo ha concluido con una dura advertencia sobre las intenciones de quienes promueven esta polarización. Según la periodista, “parece que a algunos aún hoy les renta que las heridas sigan abiertas”, y no dudarán en evitar que sanen “a dentelladas, si hiciera falta”.