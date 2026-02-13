El déficit de vivienda en España ya está en 700.000 casas, pero lo peor está por venir: "Podría necesitar hasta 2,7 millones en 2037"

El problema de la vivienda en España se agrava. El país, que ya supera los 49,5 millones de habitantes, se enfrenta a una demanda de casas cada vez mayor que la oferta no puede satisfacer. Este ha sido el tema central de análisis en 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna', donde la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha desgranado las claves de una crisis que, según cifras del Banco de España, ya provoca un déficit de 700.000 viviendas.

Solo un 0,4 % de suelo listo para construir

El principal obstáculo para aumentar el parque de viviendas es la escasez de suelo finalista, aquel que cuenta con la infraestructura necesaria para levantar una casa, como agua, electricidad o alcantarillado. Según un estudio de la consultora Atlas, menos de un 0,4 % del suelo en España está listo para construir. La gran mayoría se encuentra en fases previas: un 75 % está en planificación y un 24 % en urbanización, lo que evidencia un parón en la disponibilidad de terrenos.

Esta parálisis se refleja en los últimos datos del ministerio, que muestran una caída del 5 % en las viviendas terminadas hasta septiembre de 2025 en comparación con el año anterior. El desplome es aún más acusado en la vivienda de protección oficial, con una caída del 25 %, precisamente la más necesaria para moderar los precios y que, como alertan diversas entidades, se consolida como el principal motor de exclusión social.

Podría necesitar hasta 2,7 millones en 2037"

Alamy Stock Photo Construcción de vivienda en Tarifa

Burocracia y plazos de hasta 20 años

Detrás de esta falta de suelo no hay una escasez de espacio físico, sino un exceso de burocracia y descoordinación administrativa. Así lo explica Alfredo Díaz, director de la patronal ABSE, quien pide "facilitar todos los trámites, que muchas veces producen duplicidades". Díaz lamenta la descoordinación "entre las diferentes administraciones y entre diferentes empresas implicadas dentro del proceso urbanístico".

Este laberinto burocrático provoca que los plazos se alarguen hasta cifras imposibles: pueden pasar hasta 20 años de media desde que se aprueba un plan general de ordenación urbana hasta que comienzan las obras. A ello se suman otras trabas, como que solo el 13 % de las viviendas potenciales cuenta con buen acceso a la red eléctrica o que se necesitan 700.000 trabajadores en el sector.

Riesgo de freno para la economía

El problema trasciende lo social y se convierte en una amenaza económica. El economista Raymond Torres advierte que el déficit de vivienda podría "empezar a constreñir a partir del año que viene el crecimiento de la economía". La razón es que se necesita incorporar fuerza laboral para crecer, y sin casas disponibles, ese proceso se frena. El estudio de Atlas proyecta que España podría necesitar hasta 2,7 millones de viviendas en 2037.

COPE Construcción vivienda

Una situación que para Pilar García de la Granja es pasmosa. La experta económica sitúa la vivienda como uno de los tres grandes problemas de España, junto a la burocracia y el absentismo laboral. Critica que las políticas actuales van "en contra de que haya viviendas en España", en un contexto donde el acceso a una casa se complica por todas las vías, ya sea por compra, herencia o alquiler, y donde la fiscalidad sobre la tenencia de una segunda residencia también influye en el mercado.

La vivienda es uno de los grandísimos problemas que hay, y va a estallar en las manos"

García de la Granja es contundente en su diagnóstico: "La vivienda es uno de los grandísimos problemas que hay, te lo dicen todos los expertos, y va a estallar en las manos".