"¿Qué sería de Óscar Puente sin redes sociales más que un gestor mediocre; o Pablo Iglesias sin el eco de las redes más que un portavoz de una voz perdida en las aulas medio vacías?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El anuncio se ha producido durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái.

Según Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un "espacio saludable", y por ello, su Gobierno aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para aumentar el control sobre estas plataformas.

Este anuncio ha sido analizado en el programa 'Herrera en COPE' por el profesor de la USP-CEU, Armando Zerolo, en la sección 'Traficantes de Palabras'. Para Zerolo, al margen del "oportunismo político", existe una "buena razón, poco comentada" para esta prohibición: "No es solo la pornografía y la adicción a las pantallas, también hay que proteger a nuestros menores del comportamiento de sus mayores".

Un aula de chavales inmaduros

El experto ha descrito las redes sociales como "un aula de chavales inmaduros", criticando el comportamiento de los adultos en ellas. Ha mencionado a "cuarentones presumiendo de sus outfits, profesores de universidad fotografiando su corbata de lana, madres exhibiendo a sus hijos, parejas que piden el postre solo para la foto y abuelos reenviando bulos para provocar a sus nietos".

Según ha explicado Jorge Bustos en el programa, Zerolo se fija en el concepto de la "huella de odio" para justificar la medida. El profesor afirma que los adultos han convertido la vida pública en "la última fila del autobús escolar" y que "las redes desatan el adolescente reprimido que todos llevábamos dentro".

El juguete de narcisistas

Zerolo ha señalado directamente a varias figuras públicas, preguntándose qué serían sin el altavoz de las redes. Ha mencionado al ministro Óscar Puente, del que ha dicho que sería "más que un gestor mediocre", a Pablo Iglesias, "un portavoz de una voz perdida en las aulas medio vacías", o a Santiago Abascal. También ha incluido en su crítica a líderes internacionales como Putin y su "ejército de bots" o a empresarios como Elon Musk, a quienes describe como "personajes atascados en la pubertad que no han superado el complejo narcisista a sus 50 años".

El Gobierno también ha anunciado que implantará medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales". Además, se obligará a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad y se creará un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" para establecer una "Huella de Odio y Polarización".

Para el profesor, la conclusión es clara: "Si hay que prohibir el acceso a redes de los menores es para proteger a nuestros hijos de nuestro odio". Ha advertido que este odio está dejando en ellos una huella que no es solo digital, sino que es "una cicatriz en el alma que cura muy mal".