Jacobo Bergareche, sobre la cogida de Morante de la Puebla: "Hay quien decide arder más deprisa para iluminar mejor"

El escritor Jacobo Bergareche, en la sección 'Traficantes de Palabras' del programa 'Herrera en COPE' presentado por Jorge Bustos, ha reflexionado sobre la grave cornada sufrida por el torero Morante de la Puebla en la Feria de Sevilla. Bergareche ha calificado el suceso como un "triste comienzo de la feria", destacando la dureza de la cogida.

El colaborador ha descrito la cornada como "escalofriante", afirmando que "le ha podido costar la vida". Según Bergareche, el toro le ha desgarrado el recto, lo que ha obligado a los médicos a reconstruirle los esfínteres. Aunque espera que se recupere y pueda volver a torear, ha señalado que "es posible que su calidad de vida quede muy mermada" debido a la lesión.

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Una estirpe particular

Para Bergareche, este accidente "certifica que Morante pertenece a una estirpe muy particular", la de aquellos para quienes "hacerlo bonito es más importante que vivir". Ha matizado que, para estas personas, vivir sin alcanzar un "nivel supremo de belleza", un lugar al que no llegan los mediocres, "simplemente no tiene sentido".

El escritor ha comparado la actitud de Morante con la de Rafael Nadal, de quien ha dicho que es "otro que tiene el cuerpo destrozado". En su análisis, para alcanzar ese nivel de excelencia es necesario "vivir como si uno fuera inmortal y asumir el precio de actuar como un inmortal sabiendo que no lo eres".

Joaquin Corchero Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla.

Para ilustrar su reflexión, Bergareche ha recurrido a un poema de Edna St. Vincent Millay: "Mi vela arde por los 2 lados, no aguantará la noche, pero oh amigas y oh enemigos, da una luz muy bella".

Finalmente, el escritor ha concluido su intervención en el programa de radio con una poderosa metáfora sobre esta forma de entender la vida y la creación artística. "Hay quien decide arder más deprisa, para iluminar mejor", ha sentenciado.

herrera también reflexionó tras la cogida de morante

El comunicador Carlos Herrera, presente en la plaza, ha relatado en su programa 'Herrera en COPE' la confusión que se vivió en el momento. Según Herrera, la percepción inicial fue de un percance menor. "Todos creíamos que era simplemente una contusión, en principio, no vimos sangre todavía", ha explicado, subrayando la falta de aparatosidad de la cogida.

Herrera ha calificado la cogida como "muy fea" y ha destacado que ocurrió en un momento inesperado. La ausencia de sangre llevó a pensar en "una contusión dolorosa, pero no". Esta impresión fue compartida por miembros de la cuadrilla del torero, que aseguraron que Morante no había sangrado mucho en un primer momento.

Joaquin Corchero Cogida de Morante de la Puebla en la décima corrida de la Feria de Sevilla. A 20 de abril del 2026 en Sevilla (Andalucía, España)Joaquín Corchero / Europa Press20/4/2026

Sobre la recuperación del diestro, Carlos Herrera ha señalado que "no es tan sencillo", aunque ha recordado la especial fortaleza de los toreros ante la adversidad. El comunicador ha puesto en duda que pueda recuperarse rápidamente, a pesar de que, como ha concluido, "los toreros están hechos de otra pasta".