Marc Vidal, inversor: "El desafío de España que nadie está tratando es el envejecimiento poblacional; cada vez habrá menos cotizantes y más pensionistas"

La hucha de las pensiones ha recibido un impulso significativo. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha superado los 15.000 millones de euros, alcanzando así su nivel más alto desde 2016. Este incremento ha sido analizado por el experto económico Marc Vidal en el programa 'Herrera en COPE', quien ha matizado las implicaciones de esta aparente buena noticia para el futuro del sistema.

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Según ha explicado Vidal, este crecimiento se debe en gran medida al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en una cotización adicional aplicada tanto a trabajadores como a empresas. A primera vista, la reconstrucción del fondo, que prácticamente se vació para afrontar el pago de pensiones durante la crisis, "sugiere ahora cierta mejora en la disciplina financiera del sistema". Además, el hecho de que las aportaciones provengan de un mecanismo estructural como el MEI apunta a que es una "fuente recurrente de ingresos y no ingresos extraordinarios".

Una cifra insuficiente

Sin embargo, el analista económico ha insistido en la necesidad de dimensionar la cifra. El sistema público de pensiones español gestiona un gasto anual superior a los 190.000 millones de euros, por lo que un fondo de poco más de 15.000 millones "cubre apenas unas semanas de pago", ha señalado. En términos relativos, la hucha sigue siendo muy reducida si se compara con las obligaciones de gasto futuras.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional no genera riqueza, redistribuye renta" Marc Vidal Inversor

Para Vidal, este crecimiento del fondo no responde a un equilibrio estructural, sino a un "aumento de la presión fiscal sobre las cotizaciones". En este sentido, ha sido tajante al afirmar que "el Mecanismo de Equidad Intergeneracional no genera riqueza, redistribuye renta" desde los trabajadores y las empresas hacia el sistema. Esta situación, ha advertido, puede tener efectos a medio plazo sobre el empleo y la competitividad.

El verdadero desafío estructural

El verdadero desafío del sistema, que según el experto nadie aborda, es el envejecimiento poblacional, con una tasa de dependencia que no para de crecer. El problema de fondo es que "cada vez habrá menos cotizantes y más pensionistas", un desequilibrio demográfico que amenaza la viabilidad del modelo actual a largo plazo.

EFE La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz

En conclusión, Marc Vidal ha calificado el aumento del fondo como una "buena señal contable", pero ha insistido en que "difícilmente puede interpretarse como la garantía de la sostenibilidad". La situación actual funciona como un parche, pero no resuelve la raíz del problema. "Más que una solución estructural, parece un alivio temporal dentro de un problema mucho mayor", ha sentenciado.