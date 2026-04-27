La reflexión de Paco González sobre el arbitraje español tras una jornada caótica en Primera y Segunda División: "¿Dónde quedó lo de que el VAR solo intervenía en errores claros y manifiestos?"

La jornada de LaLiga de este fin de semana ha quedado marcada por una serie de polémicas arbitrales que han puesto en el punto de mira al estamento arbitral y la aplicación del VAR. Los partidos entre el Real Betis y el Real Madrid, y el Rayo Vallecano y la Real Sociedad, han sido los epicentros de un debate que cuestiona la unificación de criterios y la eficacia del videoarbitraje en jugadas decisivas.

Manos, caídas y confusión en La Cartuja

El encuentro en La Cartuja entre Betis y Real Madrid, dirigido por Soto Grado, fue un nido de acciones controvertidas. A los pocos minutos, el conjunto local reclamó un penalti por mano de Brahim que no fue concedido. Más tarde, en el minuto 23, fue el Real Madrid quien protestó una mano de Ricardo Rodríguez dentro del área, pero el colegiado volvió a desestimar la acción, una decisión que generó opiniones divididas.

Momento exacto en el que Brahim intenta controlar el balón

La polémica continuó con una caída de Kylian Mbappé en el área en el minuto 36 tras una pugna con Amrabat. El árbitro no apreció infracción y el análisis arbitral posterior respaldó la decisión, al considerar que el contacto fue leve y el delantero francés exageró mucho la caída.

El caos se desata en Vallecas

La tensión fue aún mayor en el Estadio de Vallecas durante el Rayo Vallecano-Real Sociedad. La jugada más controvertida se produjo cuando el árbitro, Guzmán Mansilla, anuló un gol del Rayo que suponía el 2-2 para señalar un rigurosísimo penalti a favor de la Real Sociedad, que Oyarzabal transformó en el 1-3. La decisión dejó perplejos tanto a jugadores como a aficionados locales.

Imagen del penalti polémico en el Rayo-Real Sociedad

La controversia no terminó ahí. El VAR, con Pulido Santana al frente, fue de nuevo protagonista al no intervenir en una clara falta sobre Carlos Martín. El jugador del Rayo fue objeto de un agarrón "extraordinario" por parte de Turrientes en el área, una acción que Paco González describió con indignación: "No pitar eso es ganas de no querer verlo". Unas acciones que dieron lugar a una frustración que se hizo patente ante la pasividad del videoarbitraje en acciones tan evidentes.

¿EL NIVEL DE ARBITRAJE CADA VEZ PEOR?

Todas esas jugadas y muchas más fueron muy comentadas en 'el Tertulión de los domingos' e incluso Juanma Castaño llegó a preguntar si Fran Soto, presidente del CTA, abandonó el palco de Vallecas indignado.

Una cuestión que resolvió Isaac Fouto. "Yo creo que sí", aseguró. Al debate se sumó Paco González y comentó: "Pobre Fran Soto. Ha intentado cambiarlo todo y hacerlo lo más transparente, pero el nivel del arbitraje está cada vez peor".

El director de Tiempo de Juego quiso ir más allá e hizo una interesante reflexión. "A Fouto le vacilo con lo de los árbitros chinos, pero me hago siempre la misma pregunta. ¿Dónde quedó lo de que el VAR era para intervenciones de algo claro y manifiesto? ¿Dónde ha quedado?", sentenció.