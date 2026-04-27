'Los nietos del silencio' reclama que no se olvide el dolor provocado por ETA: "Que la gente sepa que mi abuelo no murió, a mi abuelo lo mataron"

El documental 'Los nietos del silencio' da voz a la tercera generación de víctimas de ETA para luchar contra la indiferencia y el olvido. Durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', las coordinadoras del proyecto, Carolina Olivar y Leyre Sanz, junto a Teresa Prieto, nieta de una de las víctimas, han explicado la necesidad de contar una historia que muchos jóvenes desconocen.

Teresa Prieto es nieta de José Luis Prieto Gracia, jefe de la policía foral de Navarra asesinado por ETA en 1981. Ella, que nació un año después del atentado, ha explicado que el tema no se hablaba abiertamente en su casa: "Más bien me he informado yo del tema". Decidió participar en el documental porque le conmovió que "unos chavales jóvenes quieran hablar de ello".

escucha aquí el podcast Carolina Olivar, coordinadora del documental 'Los nietos del silencio' La entrevista de las 9H Escuchar

El documental recoge testimonios como el de Teresa, además de los de Beatriz Cirulet Agollena y Jesús Ulayar Echarri, cuyos abuelos también fueron asesinados por la banda terrorista. Una de las frases que se escuchan en la pieza audiovisual es: "Le debo que la gente sepa que mi abuelo no murió, a mi abuelo lo mataron, es diferente".

Una generación que desconoce la historia

Carolina Olivar, una de las autoras, tiene una conexión personal con la historia, ya que su abuelo, Jaime Ignacio del Burgo, sobrevivió a tres intentos de asesinato de ETA. "He crecido hablando libremente sobre este tema", afirma, pero se ha dado cuenta de que su generación necesita conocer una "cosa muy fuerte que el resto de gente también tiene que saber".

A pesar de la importancia del proyecto, Olivar ha confesado que han recibido críticas de otros jóvenes: "Hemos recibido algunos mensajes de gente joven que realmente nos estaban criticando, diciendo que por qué no damos voz a otras víctimas". Considera que "no son conscientes de lo que fue la historia y de lo que sufrió España".

ETA

Leyre Sanz, directora del documental, ha señalado que el objetivo era enfocarse en cómo la historia de ETA influye "a día de hoy en la actualidad" en la tercera generación. Sobre el silencio que rodea el tema, Sanz cree que viene del "miedo y por no querer afrontar y un poco superar lo que pasó". "No es tanto reabrir si esas heridas nunca han sanado", ha sentenciado.

El trabajo de campo para el documental reveló un "muchísimo desconocimiento en las calles", según Sanz. Los jóvenes sabían qué era ETA, pero "prácticamente nadie podía darte como alguna fecha, algún número, algún nombre siquiera". También detectaron que en la mayoría de los colegios el tema no se trata o se deja para el final del temario y no se imparte.

El dolor de las víctimas ante la política penitenciaria

Este documental cobra especial relevancia en un contexto en el que las víctimas denuncian la "indiferencia de la sociedad vasca" ante la política penitenciaria. Recientemente, la Audiencia Nacional ha revocado el régimen de semilibertad de la histórica dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y del exintegrante del comando Donosti, Juan Ramón Carasatorre, ambos concedidos por el Gobierno vasco.

Europa Press La exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, 'Anboto'

Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió las competencias penitenciarias al País Vasco en 2021, alrededor de 100 etarras han conseguido permisos que, según denuncian las víctimas, se adjudican más por "razones políticas que judiciales". Para Teresa Prieto, es fundamental que "este tema se hable a los jóvenes" para combatir el "blanqueamiento por ese desconocimiento".