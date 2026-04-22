Zarzalejos analiza el nuevo tiempo en las derechas y el "máster" que afrontan PP y Vox en sus gobiernos de coalición

La investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura se produce finalmente tras cuatro meses desde las elecciones, un periodo que el periodista José Antonio Zarzalejos ha calificado en el programa 'Herrera en COPE' de "tiempo excesivo, y quizás también un tiempo muerto y perdido para la gestión gubernamental". En su análisis en la sección 'Sexto sentido', ha propuesto como alternativa contra el bloqueo un modelo como el del estatuto vasco, donde en segunda vuelta baste una mayoría simple de síes sin posibilidad de votar en contra.

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Según el periodista, la investidura de Guardiola "abre un nuevo tiempo político para las derechas en España, aunque con un cambio sustancial". Zarzalejos explica que la cuestión se ha invertido: "Hasta el momento, el Partido Popular se debatía sobre cómo relacionarse con VOX, y quizá ahora la cuestión es la inversa, cómo VOX se relaciona con el PP". Este giro se debe a que, en su opinión, "las expectativas electorales de ambos han cambiado", con Vox abocado a una "posición minoritaria" mientras el PP de Feijóo consolida "su hegemonía en el espacio".

El acuerdo en Extremadura

El nuevo gobierno de coalición en Extremadura entre PP y Vox se sustenta en un documento de 23 páginas que, según Zarzalejos, contiene "cesiones mutuas". No obstante, ha señalado un posible "elemento de fricción": la denominada "prioridad nacional" en el acceso a determinadas prestaciones públicas.

A. Pérez Meca / Europa Press El líder de VOX, Santiago Abascal

Zarzalejos ha restado importancia a esta cuestión al considerarla "un principio mal expresado", ya que lo que prima en el acuerdo no es la condición nacional, sino "el arraigo real, permanente y verificable de los solicitantes". Por ello, ha pedido "menos dramas", recordando que el principio de arraigo "está contemplado en el pacto europeo de inmigración y asilo".

El reto de gestionar los desacuerdos

Ante la posibilidad de que surjan discrepancias, el analista considera que "deberían encararlo como los muchos desacuerdos y choques en el gobierno de Sánchez sea con Sumar, con los demás socios de investidura, y ahí siguen".

El periodista ha hecho hincapié en la falta de rodaje de ambas formaciones, motivo por el que "las derechas tendrán que hacer un máster ejecutivo en el manejo de gobiernos de coalición, que no es fácil". Para Zarzalejos, es fundamental que los desacuerdos se gestionen sin magnificarlos, ya que "hay que gestionarlos, no sacarlos de quicio", para que prevalezca el propósito final de estos pactos: "volver a España a la auténtica democracia constitucional".