Zarzalejos acusa a Sánchez de "privatizar" la política exterior y de "menospreciar" a la Corona

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado la actualidad política en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, donde ha criticado duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Zarzalejos ha centrado sus reproches en dos ámbitos: la política exterior, que considera "descaradamente patrimonial", y el trato hacia la Corona, que califica de "menosprecio".

Una política exterior 'patrimonial'

Zarzalejos ha comenzado refiriéndose a la comparecencia de Sánchez ante el Congreso por la guerra contra Irán, prevista para el día 25, casi un mes después del inicio del conflicto. El periodista lo ha calificado de "tarde y mal", ya que la ley orgánica de defensa nacional de 2005 exige "previa autorización parlamentaria para enviar fuerzas armadas fuera del territorio nacional" o, en su defecto, una convalidación posterior e inmediata.

Según el analista, "no basta con informar, hay que pedir el permiso del parlamento". Ha denunciado que el presidente maneja la política exterior de forma "descaradamente patrimonial" en asuntos clave como Sáhara, Gaza, Argentina, Ucrania, China, la Unión Europea o Gibraltar.

Para Zarzalejos, esta forma de actuar es "coherente con su propósito de erosionar la institucionalización constitucional", y se ha preguntado de forma retórica: "Si ha pactado en el extranjero y con delincuente su investidura, ¿acaso iba a importarle sustraer al congreso (...) la de debate y autorización de la política exterior?". El periodista ha añadido que se pregunta qué intereses se esconden tras lo que considera "una privatización de la política internacional".

“Menosprecio” a la Corona

El segundo punto de la crítica de Zarzalejos se ha centrado en la ausencia de ministros en los viajes oficiales del rey Felipe VI. Ha recordado que don Felipe ha estado en Portugal y se encuentra en Chile para tomas de posesión presidenciales, y que viajará a Bolivia, sin la compañía de ningún miembro del Ejecutivo.

El periodista ha sido tajante al afirmar que "nunca un gobierno trató al jefe del estado con semejante incuria". Ha explicado que la presencia de un ministro es necesaria porque el rey "ha de ser refrendado en sus viajes al exterior". La ausencia de este refrendo supone, en su opinión, un "menosprecio a la corona" y una "dejación de responsabilidades" por parte del Gobierno.

Finalmente, José Antonio Zarzalejos ha concluido que esta situación es un "ejercicio, Carlos, de destrucción de la institucionalización constitucional" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.