La sorprendente comparación que hace Paco González sobre el juego de Pedri y el juego de Lamine Yamal: "Me entretiene más..."

El debate sobre los nuevos talentos del fútbol y el estilo de juego actual ha tenido un nuevo capítulo en El Tertulión de los domingos de la Cadena COPE. Durante el programa dirigido por Juanma Castaño, el director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha realizado una llamativa reflexión personal comparando a dos de las principales figuras del FC Barcelona: Pedri y Lamine Yamal. La conversación ha tenido lugar en un contexto en el que el club azulgrana se mantiene líder de Primera tras su victoria ante el Mallorca (3-0), seguido de cerca por el Real Madrid.

Más jugadas y menos juego

Paco González ha confesado que su manera de consumir fútbol está cambiando, una tendencia que él mismo atribuye a la cultura de la inmediatez. "Por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, hablando desde la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego", ha afirmado el periodista. En su análisis, ha añadido una pregunta retórica que ha dejado en el aire: "No sé si es una mentalidad de TikTok, del consumo rápido o de los highlights".

EFE Lamine Yamal salta a la ciudad deportiva Joan Gamper

La preferencia por el joven extremo se ha hecho evidente cuando el presentador ha asegurado que le genera más interés el desequilibrio individual que el control colectivo. "Ahora me parece muchísimo mejor Lamine que el muy mejor Pedri", ha sentenciado. Para ilustrar su punto de vista, Paco González ha utilizado una comparación muy gráfica: "Dame el mejor partido de Pedri y me entretiene más el octavo mejor partido de Lamine Yamal. O sea, que me interesa más eso".

EFE Pedri marcó el primer gol del Barcelona contra el Girona.

El sustento del Barça

A pesar de su clara preferencia actual, el propio Paco González ha reconocido la importancia que otros jugadores han tenido en el equipo en diferentes momentos de la temporada. Ha recordado que el "sustento del Barcelona" no siempre ha recaído en la misma figura. "Ha habido tramos que lo ha sido Pedri, ha habido tramos que ha sido Raphinha", ha concluido, contextualizando el gran momento de forma de Lamine Yamal dentro de la dinámica cambiante del conjunto culé.