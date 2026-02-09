Bad Bunny hace historia en la Super Bowl cantando en español y desata el orgullo latino: "Le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos"

La reciente actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se ha convertido en un trending topic mundial y ha protagonizado el debate en la sección 'Maneras de Vivir' de 'Herrera en COPE'. Durante el programa, la periodista María José Navarro ha defendido la relevancia del hito conseguido por el cantante puertorriqueño, a pesar de la reticencia del conductor de la sección, Jorge Bustos.

El motivo principal de la controversia y el orgullo ha sido que Benito (nombre real del artista) cantó íntegramente en español durante la final, el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Un hecho que, como ha apuntado Navarro, genera un fuerte “sentimiento de pertenencia”, especialmente en la comunidad hispana.

Un mensaje que traspasa la música

La trascendencia de este gesto fue analizada por John Sutcliffe, uno de los periodistas deportivos más prestigiosos de EEUU en la cadena ESPN. Sutcliffe, de madre estadounidense pero que se considera mexicano, se mostró visiblemente emocionado en antena. “Te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, [...] se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos”, afirmó.

En el plató de COPE, Navarro recogió este sentimiento para dirigirse a Bustos: “a vosotros, que no os gusta cómo canta, os podríais apuntar lo mucho que está consiguiendo Benito”. Por su parte, el presentador reaccionó con ironía asegurando tener los [“oídos sangrando”], evidenciando la división de opiniones que genera el artista.

Críticas veladas a Donald Trump

La final de la Super Bowl no solo estuvo marcada por la música de Bad Bunny. Según se comentó en el programa, el evento no fue del agrado de Donald Trump. La banda Green Day interpretó su icónica canción ‘American Idiot', una clara pulla al expresidente. Además, la actuación del jugador de los Patriots, Mar Hollins, también generó un gran impacto.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump

Hollins se presentó atado de pies y manos con un mono similar a los del corredor de la muerte y amordazado, en una potente crítica a la administración Trump. Estas protestas, tanto musicales como simbólicas, provocaron el enfado del magnate, que consideró que en el evento “no se ha entendido nada”.

El precedente de Shakira y Jennifer Lopez

A raíz de la actuación de Benito, Shakira recordó en un mensaje su propia participación en la Super Bowl de 2020 junto a Jennifer Lopez. En aquella ocasión, la artista colombiana ya invitó a Bad Bunny al escenario, en una actuación que también fue calificada como “fantástica” y que dejó clara la “impronta de la gente latina”, un camino que ahora Benito ha consolidado.