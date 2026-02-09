Óscar, empresario: "Tengo tres empleados y dos están de baja; estoy echando 20 horas al día y tengo que venir sábados y domingos porque estamos desbordados"

Óscar, un empresario con una empresa de suministro de material sanitario, se encuentra en una situación límite. Dos de sus tres empleados están de baja laboral, uno por una operación y otro por una contractura en el cuello, lo que ha sumido a su pequeño negocio en el caos y le obliga a trabajar sin descanso. Este caso, expuesto en el programa 'Herrera en COPE', es el reflejo de un problema creciente en España.

Como soy el propietario, no tengo hora para finalizar. Tengo que venir sábados y domingos a preparar pedidos" Óscar Empresario

El propio Óscar relata su día a día: "Como soy el propietario, no tengo hora para finalizar. Tengo que venir sábados y domingos a preparar pedidos, a descargar contenedores". Esta sobrecarga "ralentiza el trabajo muchísimo", y aunque muchos de sus clientes son amigos y entienden la situación, la viabilidad de su negocio está en juego. "Estamos con una mano atrás y otra, porque no tenemos ninguna solución a corto plazo", lamenta el empresario.

Un problema a nivel nacional

El testimonio de Óscar pone cara a las cifras. Según datos de la AIReF, las bajas laborales se han disparado un 60% en los últimos siete años, y su duración ha aumentado un 15%. Este fenómeno supone un coste de más de 16.000 millones de euros para la Seguridad Social, convirtiéndose en el segundo desembolso más grande del Estado, solo por detrás de las pensiones.

Herrera en COPE Fernando Trías de Bes, economista

El economista Fernando Trías de Bes, en el mismo espacio radiofónico, ha explicado que el principal damnificado de esta situación, además del Estado, es la propia empresa. Para las pymes, el impacto es devastador.

Trías de Bes detalla que las pequeñas y medianas empresas se desorganizan por completo: "Se rompen turnos, se sobrecarga al resto de gente que se queda, se tiene que acabar improvisando". Además, la empresa debe asumir parte del coste de la baja y adelantar el dinero que luego recuperará de la Seguridad Social, lo que supone "un daño a la productividad tremenda". Como resume el economista: "En organizaciones muy grandes se absorbe, pero en pymes es muy complicado".

Fraude o fallo del sistema

Aunque se reconoce que existe un porcentaje de fraude en las bajas, el problema de fondo parece ser otro. "Es un fallo del sistema", afirma Trías de Bes. El economista señala que el número de bajas mensuales se ha duplicado desde antes de la pandemia, pasando de unas 400.000 a cerca de 800.000 en la actualidad.

Una de las claves de este aumento es el tipo de dolencia. Se han disparado las bajas por ansiedad, burnout, depresión o falta de sueño. Son patologías difíciles de medir con una analítica, y su diagnóstico se basa en el testimonio del paciente. "Ante estos declarativos, es muy complejo, te dan una baja y te devuelven dentro de un mes", explica el experto.

Para Trías de Bes, la solución no pasa por dudar del trabajador, sino por mejorar los mecanismos de control. "Más que un tema de fraude masivo, es un tema de buen seguimiento". Propone un modelo como el de otros países donde existe una mayor coordinación entre el centro de salud y la empresa para gestionar la situación desde el principio, algo que, concluye, "está faltando aquí".