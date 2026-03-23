José Antonio Zarzalejos desgrana los decretos de Sánchez: "Hacienda recauda más con la crisis"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha analizado las recientes medidas contra la crisis energética presentadas por el Gobierno. A su juicio, estas no son tan extraordinarias como las describió el presidente Pedro Sánchez, ya que considera que el Estado recauda más de lo que moviliza en ayudas.

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Zarzalejos sostiene que, si bien se movilizan 5.000 millones, "el estado recauda mucho más que esa cantidad". Ha explicado que las ayudas y reducciones fiscales "palían, pero no neutralizan el efecto de la inflación". De hecho, ha recordado que los transportistas, uno de los colectivos más afectados, han calificado las medidas gubernamentales de "decepcionantes".

Aunque considera que la rebaja de la fiscalidad sobre la energía "es el concepto correcto", critica que el alcance de la reducción es "escaso" al ser transitorio hasta el 30 de junio. Según el periodista, el motivo es que el Ejecutivo "necesita seguir financiando su modelo de gasto público expansivo y no productivo", y lo hace además con "arbitrariedad", ya que no ha presentado presupuestos en la legislatura.

Un duro debate parlamentario

El analista ha anticipado que el debate para convalidar el decreto ley este jueves "va a ser muy duro". Considera que partidos como el Partido Popular, Junts, el PNV y VOX tienen la obligación de "embridar esta dinámica de depauperación de las clases medias". Su deber, ha añadido, es defender una fiscalidad basada en la "solidaridad y la progresividad" frente a los "criterios confiscatorios" del Gobierno.

Una "expropiación encubierta"

Respecto al decreto ley sobre alquileres, Zarzalejos ha sido aún más tajante, afirmando que "es todavía peor" y calificándolo de "expropiación encubierta". Las medidas, que incluyen la prórroga obligatoria de contratos hasta 2027 y un límite del 2% al alza de las rentas, suponen "transferir sobre los propietarios arrendadores la responsabilidad del fracaso gubernamental en la política de vivienda".

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Para Zarzalejos, esta disposición es una "concesión a la extrema izquierda" que resulta "fraudulenta". Ha argumentado que estará vigente apenas un mes, ya que prevé que no será convalidada por el Congreso, algo que "saben los dos partidos del gobierno". Sin embargo, advierte que ese mes de vigencia puede crear "situaciones injustas e ilegales, quizá irreversibles".

Finalmente, ha concluido que para solucionar la "enésima fractura de esta aparente coalición", el Gobierno viola "derechos como el de la propiedad" y manipula el propósito constitucional de los decretos leyes.