Marc Vidal sobre los datos económicos oficiales: “No es cuestión de ser catastrofista, es desconfianza”

En un contexto donde hay que sacar músculo para combatir la lucha por un crecimiento económico, es necesario que los datos y la realidad vayan de la mano. Como es habitual en 'Herrera en COPE', Marc Vidal ha abierto 'Salida de emergencia' ,su sección habitual, el debate sobre los datos económicos oficiales. “No es cuestión de ser catastrofista, es desconfianza, una desconfianza que viene de lejos” afirmó el analista económico en los micrófonos de COPE.

Vidal ha subrayado varios puntos clave de nuestra economía que muestran que las cifras y el contexto presente no son el mismo espejo. Por ejemplo, esto se observa en las cifras de empleo. Para hablar de ello, habría que contar “las horas trabajadas y la productividad resultante”. A pesar de que la inflación no es la menor de la Unión Europea, España tampoco lidera el crecimiento económico ya que hay que tener en cuenta que aún no nos hemos recuperado de los niveles prepandemia.

A su vez, el analista económico ha contrastado otros datos como la bajada de la deuda que en realidad se debe a porque “los ingresos subieron, pero hemos llegado al billón y medio por primera vez en nuestra historia”. En lo que respecta al aumento de los ingresos públicos viene como consecuencia de una subida de impuestos y la inflación. También Vidal ha señalado que los fondos 'Next Generation' no están permitiendo un cambio en el modelo productivo. “Desconfiar de los mensajes triunfalistas es obligatorio. Básicamente porque el futuro precisa de estrategia de datos ciertos si no perdemos el tren del futuro” ha subrayado el analista económico en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

En correlación a estas claves, “un día te despiertas y tu país es más pobre casi sin darnos cuenta”, le ha dicho Herrera a Vidal en nuestras antenas. Todo esto viene por las falta de políticas que lideren los modelos productivos. Un ejemplo de ello, es Estados Unidos que “dejó de ser el taller del mundo”. ¿El motivo? Se ha vuelto más dependiente de las importaciones por falta de política activa. Tal y como ha apuntado el analista, esto ha costado cinco millones de empleos y el cierre de 70.000 fábricas en dos décadas. Esto ha tenido varios daños colaterales como unasociedad más desigual, abandono de zonas industriales y concentración de la riqueza en ciudades costeras entre otras consecuencias. Por todo ello, Vidal ha subrayado la importancia de “no maquillar más los datos”.





España, el cuarto país por la cola en renta per cápita





Audio





Más allá de este ejemplo, sí que hay datos que muestran que España muestra la debilidad de nuestra economía. Tal y como comentó Vidal en estas antenas a finales de marzo, España se encuentra en la cola per cápita de la zona euro. Según cifras de Eurostat, "los ciudadanos españoles hemos perdido casi un 9% de renta. Se ha pasado de estar en la Champions League, que decía aquel, a rozar los puestos de descenso", señaló el analista en 'Herrera en COPE'. "Sólo tenemos por debajo a Portugal, Grecia y a Bulgaria. Y no lo justifica nuestra dependencia del turismo que tuvimos que parar en 2020. Aun siendo un 12% de nuestro PIB, hay más países donde el turismo representa una proporción significativa de su economía y están ya en cotas previas a la pandemia. Por ejemplo, Croacia dependen un 20%; Italia en un 13%, Chipre en un 14%, incluso, Reino Unido en un 11%. Lo grave es que todo esto, al final, por desgracia se traduce en que lideremos también el crecimiento del índice de exclusión social europeo".

El motivo de este indicador se debe a "la intervención estatal, al incremento impositivo, el desempleo real, a un descenso de la productividad y, sobre todo, a un mal diagnóstico que impide aplicar tratamientos efectivos" como señaló el analista económico en antena.