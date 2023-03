Marc Vidal constata que poner tope al precio del alquiler "siempre genera distorsión"

La 'Salida de Emergencia' de Marc Vidal en Herrera en COPE empieza la semana con fuerza, con el análisis de cómo está funcionando el tope a los precios del alquiler un año después de su puesta en funcionamiento.

¿Qué tal ha ido la cosa?, pregunta al analista Carlos Herrera que hace el siguiente análisis:

"No muy bien. Según datos del portal inmobiliario Idealista, que maneja la mejor y más eficiente base de datos a tiempo real del mercado, el precio medio del alquiler de vivienda en España para nada se ha estancado en ese hipotético 2 %. La realidad pesa como el plomo y nos dice que han subido cerca de un 9 % -desde la aplicación del límite decretado por el Gobierno-, la mayor subida, por cierto, en 12 meses de toda la serie histórica.

De hecho suceden dos cosas al unísono. Por un lado, las rentas de las grandes o en las grandes ciudades siguen en máximos históricos y, por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante una expectativa de control de precios aún más radical en el futuro, incluso, hay indicios de que potenciales inversores -cuyo objetivo era comprar para alquilar-, han decidido esperar a tiempos donde este control no suponga un perjuicio en el futuro. Si la inflación sube más que lo que ellos pueden aplicar pues supone entrar en pérdidas de gestión y es normal que no lo hagan.

Y, sus señorías se estarán preguntando: ¿pero cómo es posible que un tope a los precios haya supuesto un acelerante a esos mismos precios que pretendían acotar?

Porque a lo mejor hay menos oferta disponible, responde Carlos Herrera, a lo que sigue diciendo Marc Vidal, "eso seguro. Bueno, básicamente, es eso, algo que se sabe desde los sumerios, lo hemos dicho aquí mil veces, el control de precios funciona de un modo inversamente proporcional al objetivo que persigue en una economía de mercado.

Ahora bien, si lo que se pretende es ir imponiendo una economía intervenida, pues igual sí funciona, pero vamos la ciencia económica advierte de que si pones control a los precios puede que inicialmente funcione, pero a medio plazo siempre genera una distorsión muy difícil de corregir. Si fijas un ajuste al valor que el mercado no le concede, la oferta se retrae por falta de rentabilidad y la demanda quiere -como puede-, lo pobre o lo poco que queda o lo disponible encareciendo las existencias. Si de verdad lo que se quiere es facilitar el acceso al alquiler no hay otra que la de ampliar la oferta, siempre ha sido así, yendo de la mano del sector privado con acuerdos con convenios o con lo que sea. Decisiones, que solo limitan, desincentivan o reducen la oferta, al final lo que provocan siempre es que se cierre a cal y canto la salida de emergencia".