Marc Vidal señala el dato de la pobreza en España: "Mucho más que en cualquier país europeo"

Pagar el alquiler es una materia que se nos hace cuesta arriba a los españoles. Frente a esto, el Gobierno aprobó la nueva Ley de Vivienda que, entre otras medidas, limita la subida de los precios del alquiler hasta un 2% y eleva este porcentaje al 3% para 2024. Sin embargo, tal y como te hemos contado en 'Herrera en COPE', el Banco de España ha dado a conocer en su Informe Anual que casi el 50% de las familias en alquiler está en riesgo de pobreza en España. Pero, ¿esto qué supone para nuestro país? Marc Vidalhaanalizado este asunto en su 'Salida de Emergencia'.

Ya lo ha avanzado el analista económico al dar a conocer este dato, donde el riesgo de pobreza en España se acentúa "mucho más que en cualquier país europeo". "Al parecer, esto se debe a la reducción del porcentaje de hogares con sus propietarios viviendo en ellos, una disminución que se ha acentuado en la última década de manera significativa. Algo que, según el regulador, está generando una desigualdad enorme de la riqueza en nuestro país", aseguró.

Asimismo, el analista económico ha señalado cuál es el origen de este asunto. "La causa principal es que los precios del alquiler no paran de subir, mientras que los salarios no lo hacen al mismo ritmo, de ahí que la proporción de personas en riesgo de exclusión no pare de aumentar", señaló.

"El riesgo de exclusión o de pobreza severa son aspectos que no aparecen en los discursos electorales de estos días. Se habla mucho de viajes en tren por Europa, de miles de pisos que se construirán por arte de magia o de empresas públicas para todo. Pero poco o nada de cómo vamos a lograr que esa creciente desigualdad disminuya" subrayó el analista económico.

Marc Vidal hizo otro apunte: "Los subsidios y el empleo público no crean riqueza, ¿cómo piensan modernizar nuestro modelo de crecimiento para que los sueldos puedan mejorar por productividad y no por imposición? Que el 48,9% de los hogares españoles que residen en viviendas de alquiler se encuentren en riesgo de pobreza o de exclusión social o no es más que la evidencia que sin generar riqueza no se puede repartir nada" indicó.

El analista económico amplió su lectura dando varios datos. "Mientras se ataca empresarios que generan miles de empleos mientras incrementan los costes sociales, laborales y tributarios y mientras se intervienen los precios, al mismo tiempo se pretende mantener un gigantesco Estado que no para de prometer cosas que no va a poder cumplir sin deuda o con más déficit. El 40,9% de los españoles en alquiler dedica más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente a solo un 21,2% en Europa. Esto es porque los salarios no son suficientes, pero por falta de complejidad económica y porque la vivienda es cara, pero por falta de oferta real", recalcó Vidal.

El analista económico concluyó su visión señalando que "por desgracia, la nueva ley de derecho a la vivienda lo va a empeorar todo. El control de precios en el alquiler logrará inicialmente limitar los precios en las zonas reguladas. Pero la literatura económica asegura que a largo plazo se generan efectos adversos sobre la oferta, se segmenta el mercado inmobiliario y se cierra para siempre la salida de emergencia".